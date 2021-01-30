Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 января 2021: суточное число выздоровевших снизилось Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 30 января 2021 года в Красноярске и крае зарегистрировано 55 815 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 314 случаев - на три меньше, чем днем ранее. Темп прироста составил 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 487 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 389, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 618. Провели тестов на коронавирус всего 2 248 959, из них за последние сутки 6 631.

Статистика заболеваемости коронавирусом в регионе

- Суточное число выздоровевших снизилось: на шесть выписанных пациентов меньше - 302 человека, 24 человека скончались. Край все еще занимает восьмую строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Данные по закрытым городам. Железногорск: зафиксированы 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 пациента. На лечении находятся 110 человек. Всего в Железногорске 5 866 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 5 661 пациент выздоровел, 95 человек скончались.

Обновленной информации по Зеленогорску нет.