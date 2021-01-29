Полиция предупредила, какую ответственность понесут участники несанкционированного митинга

Глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В последние дни в интернете, в социальных сетях и мессенджерах, а также некоторыми СМИ вновь распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях в Красноярске и крае. В связи с этим правоохранительные органы предупреждают: за подобные действия законом предусмотрена ответственность, вплоть до уголовного наказания.

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий дал эксклюзивный комментарий «Комсомольской правде»-Красноярск по этому поводу:

- Сотрудники полиции будут работать корректно, выполняя поставленные задачи по охране правопорядка, но хочу предостеречь, что любые неправомерные действия будут незамедлительно пресекаться. Нами будут приняты все необходимые меры для обеспечения общественного порядка на территории Красноярского края.

Попытка отдельной категории граждан воспользоваться ситуацией в своих сомнительных целях, в том числе с привлечением несовершеннолетних, будет оцениваться через призму уголовного законодательства. Предупреждаю о самой серьезной ответственности за умышленное блокирование улично-дорожной сети и других транспортных коммуникаций. Каждый такой факт будет незамедлительно фиксироваться и пресекаться, а зачинщики понесут уголовную ответственность.

Уважаемые жители Красноярского края, надеюсь на ваш здравый смысл. Существует целый спектр цивилизованных и законных методов отстаивания своей гражданской позиции. Добиться сомнительных целей насилием – не получится.

Добавим, что такие оправдания, как «я не знал», не принимаются во внимание. Незнание законов не освобождает от ответственности. Поясняем, какое наказание предусмотрено за участие в несанкционированных акциях Административным и Уголовным кодексами РФ.

- За нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования действующим законодательством установлена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

- Возраст привлечения к административной ответственности определен с 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ). Лица, не достигшие возраста административной ответственности, но совершившие правонарушение в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подлежат постановке на учет в органах системы профилактики для проведения с ними индивидуально-профилактической работы.

- За неоднократное (более двух раз) совершение указанного правонарушения установлена уголовная ответственность. В соответствии со ст. 212.1 УК РФ за данное деяние предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

- Частью 1.1 статьи 20.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, за которое предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

- В силу ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации ответственность за воспитание и развитие своих детей несут родители.

- Кроме этого, за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена ответственность по статье 318 УК РФ, которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

- Статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» предусмотрена уголовная ответственность в виде исправительных работ на срок до 1 года.

- За умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и юридических лиц (статья 267 УК РФ) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 1 года.

- Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ) влечет уголовную ответственность. За данное деяние предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет.