Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 января 2021 года: край на 8-м месте по суточному приросту

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 января 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация на 14 часов 29 января. В Красноярском крае зарегистрировано всего 55 815 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 314 случаев. Темп прироста за сутки – 0,6 %. Край по-прежнему находится на восьмой позиции среди регионов страны по суточному приросту заболевших.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске зафиксировано 83 случая, в Ачинске 21, в Шарыпово – 21, в Эвенкии (Тура) 24, в Ермаковском районе 18.

Распределение по городам и районам края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 487 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 389, снято с медицинского наблюдения 618. Проведено тестов на коронавирус всего 2 248 959, из них за последние сутки 6 631. Количество вылечившихся – 51 402 человека, в том числе за минувшие сутки 302. Летальных исходов 2 295, в том числе за минувшие сутки 24.

Информация по Железногорску: зарегистрированы 6 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от этой болезни 11 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 106 железногорцев. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрировано 5 872 случая заражения коронавирусом. Из них 5 671 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.