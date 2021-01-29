Богучанская ГЭС увеличила выплату налогов в 2020 году

АО «Богучанская ГЭС» в 2020 году выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 6 млрд 884,7 млн рублей, что на 657 млн (10,2%) больше, чем в 2019 году. Рост налоговых отчислений произошел благодаря успешной производственной деятельности и увеличению производства электроэнергии на 8,7% (с 16 млрд 103 млн кВт.ч в 2019 году до 17 млрд 638 млн кВт.ч в 2020 году).

Федеральный бюджет получил 4 млрд 61,5 млн рублей (рост отчислений на 319 млн рублей или 8,5%), в том числе более 90 млн рублей по налогу на доходы физических лиц и более 246,7 млн по налогу на прибыль. Плата за пользование водными объектами увеличилась с 424,8 млн в 2019 году до 570,5 млн рублей в 2020 году; отчисления по водному налогу выросли с 26,7 млн до 34,9 млн.

В бюджет Красноярского края выплачено 2 млрд 620 млн – на 122 млн (или 4,9%) больше, чем годом ранее. Большую часть этой суммы составили региональная часть налога на прибыль организаций (1 млрд 465 млн рублей, рост на 194 млн) и налог на имущество организаций (1 млрд 154 млн, снижение на 71 млн). Сокращение выплат по налогу на имущество связано с продажей непрофильных активов, которые использовались в период строительства ГЭС и не требуются в период эксплуатации.

В местный бюджет в виде арендной платы за землю и земельного налога выплачено 17,7 млн рублей; отчисления во внебюджетные фонды составили 184,3 млн рублей (в 2019 году – 167,7 млн).