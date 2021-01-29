Долги за вывоз ТКО вновь пенями прирастать будут. Или не будут?

Левобережный региональный оператор по обращению с ТКО напоминает: мораторий на пени по неплатежам за коммунальные услуги, в том числе за вывоз мусора, закончился. А значит, с 1 января 2021 года потребители должны будут оплачивать не только текущие счета, но и отдавать накопившиеся ранее долги – уже с «надбавкой».

– Нужно учитывать, что мораторий распространялся только на задолженности, появившиеся с 5 апреля по 31 декабря 2020 года. Если у кого-то на начало моратория уже были долги по платежам за вывоз мусора, пени на эти суммы будут начислены в общем порядке, – пояснили в «Красноярской рециклинговой компании».

По информации специалистов «КРК», средняя собираемость платежей в левобережной технологической зоне улучшилась по сравнению с первым полугодием 2020 года, однако, несмотря на положительную динамику, общий долг потребителей в районах левобережной технологической зоны выглядит внушительно – более 35 миллионов рублей.

Более половины этой суммы приходится на Емельяновский район. К сожалению, емельяновцы упорно держат свои долговые позиции и даже укрепляют их: в первом полугодии 2020 года их долг был меньше. Первым в списке стоит районный центр, жители которого недоплатили региональному оператору, за ним следуют Еловое, Солонцы, посёлок Памяти 13 борцов и Минино. В некоторых населённых пунктах района потребители не оплачивали счета более полугода, а в поселке Кача средний срок неплатежей составил и вовсе полтора года, и на каждый лицевой счёт здесь приходится более 2,5 тысячи рублей долга.

На втором месте по сумме задолженности Сухобузимский район. Здесь ситуация схожая – лидирует районный центр, а в большинстве населённых пунктов территории жители «накопили» на всех от 100 до 200 и более тысяч. Замыкает тройку должников Большемуртинский район, на его долю приходится пятая часть общего долга.

В «Красноярской рециклинговой компании» советуют должникам как можно скорее расплатиться по счетам. Ведь теперь долги начнут обрастать «добавками» в виде пеней, к которым добавятся ещё и штрафы. А если дойдёт до судебного разбирательства – и все судебные издержки, которые понесет в этом случае оператор.

Конечно, каждый сам для себя решает, нужны ли ему такие проблемы и дополнительные расходы, да ещё в нынешних сложных условиях. Но возможность решить вопрос с уплатой задолженности у потребителей по-прежнему есть – для этого нужно обратиться к региональному оператору .