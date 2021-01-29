На юге Красноярского края сошла снежная лавина и завалила 70 метров автотрассы

На юге края сошла снежная лавина. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На юге края, в Курагинском районе, сошла снежная лавина. В пресс-службе МЧС информацию подтвердили со ссылкой на оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службу. Это произошло на 26-м километра автомобильной трассы Курагино – Черемшанка.

Объем снежной массы составил приблизительно 200 кубических метров – это данные МЧС. Однако в краевой полиции дают другие данные – до 800 кубических метров.

- В результате схода снежной лавины движение транспортных средств на участке автодороги протяженностью более 70 метров ограничено. В результате схода лавины никто не пострадал. Для очистки проезжей части задействована спецтехника дорожной службы, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что безопасность движения на участке обеспечиваю сотрудники ГИБДД. На этом месте лавины сходят регулярно: с одной стороны в трассе почти вплотную подходит отвесная гора. Высота горы небольшая, но снега на ней скапливается достаточно, чтобы доставлять проблемы. А за последние дни здесь выпало большое количество осадков.

Дорожные службы постоянно следят за этим участком трассы, ведь это единственный путь, по которому можно проехать в десяток таежных деревень Курагинского района.

ГИБДД обеспечивает безопасность на участке. Фото: ГИБДД края

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