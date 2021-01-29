Специалисты назвали самый грязный район Красноярска

Режим НМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор назвал самый грязный район города. Октябрьский возглавил антирейтинг. На протяжении 2020 года там в воздухе содержалось больше всего вредных веществ.

Мониторинг проводился по 24 загрязняющим веществам, всего было взято 1729 проб. В воздухе Октябрьского района нашли превышение гигиенических нормативов по трем загрянителям.

Превышение, например, пыли составило от 1,1 до 1,3 раза в 2,8% проб. Чуть меньше превышения были в Железнодорожном и Кировском районах.

Также превышены показания бензапирена в Октябрьском, Советском, Железнодорожном и Кировском районах. В среднем за месяц по этому веществу были превышены в 5,8 раз. По данным Роспотребнадзора, бензапирен является мощным канцерогеном. Это продукт образуется в результате сжигание твердых и жидких органических веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, древесины, антропогенных отходов. Из природных источников бензапирена можно отметить лесные пожары.

режим НМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

Также превышены показатели в атмосферном воздухе диметилбензола, гидроксибензола, взвешенных веществ. Согласно данным лаборатории при МГУ им. Ломоносова, источниками мелкодисперсных частиц обоих видов могут быть двигатели внутреннего сгорания, твердые виды топлива, а это бурый уголь. Эти частицы могут попадать в легкие и оседать там, Они являются причиной респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Только в январе режим НМУ в Красноярске вводили четыре раза. Специалисты планируют взять пробы и в феврале. Также есть в планах провести углубленное исследование состояния здоровья детей и взрослых из групп риска.