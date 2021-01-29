К концу недели в Красноярске похолодает до -35

Красноярцев ждут снежные выходные, затем потепление Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев ждут температурные качели. Судите сами: сегодня в пятницу 29 января – днем до -5 градусов. Затем в субботу 30 января -14 градусов днем и -17 ночью. В воскресенье 31 января днем -26, ночью до -35.

А февраль, похоже, снова может принести там сюрпризы. Помните, что было год назад? Тогда в феврале Красноярск в буквальном смысле затопило дождем, который смыл остатки снега во дворах и на улицах. В понедельник 1 февраля днем ожидается до -16, вторник 2 февраля до -7, в среду 3 февраля до -5 и в четверг 4 февраля до -3. Ночные температуры также пойдут на повышение: от -31 до -12 градусов.

И осадки: сегодняшний день приятно удивил снегом – в городе вновь стало светло и чисто. Правда, водители не в восторге, но дорожные службы уже занялись этим вопросом. Снег ожидается в выходные, затем 3 и 4 февраля.

Город встал в пробки Фото: Мария ЛЕНЦ

За городом, как обычно, снега всегда больше – так что если есть желающие выехать в выходные куда-нибудь на прогулку. Только не забудьте о правилах безопасности на дорогах, возможен гололед. И в дорогу обязательно возьмите дополнительные теплые вещи и небольшой запас пищи – на всякий, так сказать, пожарный случай.

На севере у нас мороз: в Норильске всю неделю днем будет -39, -31. По ночам -44, -41. Правда, на острове Диксоне (он находится на 530 километров севернее Норильска) градусов на 10 будет теплее.

У автомобилистов проблемы Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну, а юг Красноярского края оправдывает свое направление: в Ермаковском, Шушенском районах сегодня, 29 января, нулевая температура и обильный снегопад, а в течение недели столбик термометра будет колебаться от -21 ночью до -13 днем. В четверг 4 февраля и вовсе ожидается +1.