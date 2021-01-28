«Тает во рту, божественно вкусно»: сотрудники парка из Якутии показали, как сварили и съели мозг лося

Сотрудники парка из Якутии показали, как сварили и съели мозг лося. Стоп-кадр видео

- Просто тает во рту, божественно вкусно, - Туяра Павлова, сотрудница якутской площадки исторического парка «Россия – моя история», показала, как приготовить национальное якутское блюдо под названием силии. На самом деле многим оно знакомо, хотя и называется по-разному. Такое блюдо есть в меню многих национальных кухонь, скажем больше – это один из старейших деликатесов, известных человечеству.

Силии – костный мозг лося. А по факту – любого копытного животного. Туяра Павлова рассказала, что в Венгрии с вареным мозгом делают тосты. Итальянцы свое блюдо с тушеными телятьими голенями называют оссобуко. В Иране почетному гостю за столом дают мозговую косточку.

- Наши предки в Якутии, насколько нам известно, отдельно не готовили силии, это был вкусный «бонус» к супам. И его всегда оставляли для дорогих гостей или же для своих детей. Вкус силии трудно с чем-нибудь сравнить, это очень нежный и таящий во рту продукт. Содержит большое количество калорий, жиров и питательных веществ. Считается, что некоторые соединения оптимизируют здоровье суставов.

Внутри косточки скрывается настоящий деликатес. Стоп-кадр видео

Процесс приготовления силии простой: снять мясо с кости и варить в течение часа в подсоленной воде около часа. Добавить по вкусу соль, специи. А можно и запечь в духовке. Затем готовое достать из бульона, расколоть ножом или топориком. И просто съесть.

Кстати, процесс приготовления деликатеса Туяра Павлова записала на видео и выложила на странице исторического парка в Инстаграме. И рассказала интересные факты из жизни охотников-якутов, их обычаях и традициях.