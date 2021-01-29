Список участников первенства по фигурному катанию среди юниоров 2021 в Красноярске

Соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл арена»
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске с 3 по 5 февраля 2021 года пройдет первенство по фигурному катанию среди юниоров. Организаторы опубликовали список участников.
Первенство России по фигурному катанию на коньках впервые проходит в Красноярске. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл арена».
Заполняемость зала будет только 50% от общего количества посадочных мест, зрителей рассадят в шахматном порядке. Во время соревнований болельщики должны находиться в зале в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Билеты можно приобрести на сайте krs.kassir.ru, продажа в кассах в связи с эпидемиологической ситуацией не предусмотрена. Билеты продаются в формате day ticket, то есть билет действует на все сессии, предусмотренные расписанием, в течение одного соревновательного дня.
Консультацию по вопросу приобретения билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-383-209-30-59. Время работы контакт-центра – с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.
Ледовый дворец «Кристалл арена»
Ул. Партизана Железняка, 42
3-5 февраля
Билеты 200-1200 рублей.
Список участников первенства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров
Девушки - одиночное катание:
1. Акатьева Софья - Москва
2. Берестовская Елизавета - Москва
3. Дмитриева Мария - Санкт-Петербург
4. Жилина Вероника - Москва
5. Костина Валерия - Тульская область
6. Лагутова Наталья - Москва
7. Латушкина Агнета - Республика Марий Эл
8. Молчанова Станислава - Краснодарский край
9. Морозова Анастасия - Москва
10. Муравьева Софья - Москва
11. Овчинникова Валерия - Санкт-Петербург
12. Осокина Елизавета - Республика Татарстан
13. Парамонова Мария - Москва
14. Петросян Аделия - Москва
15. Самоделкина Софья - Москва
16. Свириденко Полина - Санкт-Петербург
17. Фролова Анна - Москва
18. Цибинова Ксения - Москва
Юноши - одиночное катание:
1. Автушенко Максим - Москва
2. Анисимов Андрей - Москва
3. Белявский Максим - Москва
4. Голубев Александр - Нижегородская область
5. Дикиджи Владислав - Санкт-Петербург
6. Зонов Фёдор - Санкт-Петербург
7. Князев Всеволод - Москва
8. Ковалёв Артём - Москва
9. Кутовой Андрей - Санкт-Петербург
10. Лукин Марк - Москва
11. Попов Иван - Московская область
12. Рухин Егор - Москва
13. Самсонов Даниил - Москва
14. Сарновский Кирилл - Москва
15. Семененко Евгений - Санкт-Петербург
16. Соловьёв Семён - Санкт-Петербург
17. Угожаев Николай - Санкт-Петербург
18. Яблоков Илья - Москва
Танцы на льду:
1. Алексова София – Владимиров Илья (Санкт-Петербург)
2. Андреева Екатерина – Десятов Иван (Москва)
3. Кагановская Василиса – Ангелопол Валерий (Москва)
4. Качушкина София – Муратов Олег (Москва)
5. Лазарева Ангелина – Прокофьев Максим (Самарская область)
6. Леонтьева Софья – Горелкин Даниил (Москва)
7. Линчевская Таисия – Бабаев-Смирнов Тимур (Москва)
8. Мамченкова Ольга – Волков Марк (Самарская область)
9. Румак Анна – Гончаров Глеб (Москва)
10. Рыбакова Екатерина – Махноносов (Иван Москва)
11. Свистунова Маргарита – Студеникин Дмитрий (Оренбургская область)
12. Ушакова Арина – Некрасов Максим (Московская область)
13. Хавронина Ирина – Чиризано Дарио (Московская область)
14. Шанаева Елизавета – Нарижный Дэвид (Москва)
15. Шичина Елизавета – Хубулов Гордей (Москва)
Парное катание
1. Артемьева Юлия – Назарычев Михаил (Пермский край)
2. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий (Санкт-Петербург)
3. Бояринцева Дарья – Шагалов Максим (Москва/Краснодарский край)
4. Каргулина Александра – Калашников (Илья Пермский край)
5. Костюкович Полина – Брюханов Алексей (Санкт-Петербург)
6. Кузьмина Татьяна – Хвалько Алексей (Санкт-Петербург)
7. Мухортова Анастасия – Евгеньев Дмитрий (Москва)
8. Петушкова Екатерина – Маликов Евгений (Санкт-Петербург)
9. Расковалова Алина – Бутаев Артём (Пермский край)
10. Сафина Карина – Бахмат Сергей (Пермский край)
11. Сторублёвцева Екатерина – Грицаенко Артём (Санкт-Петербург)
12. Хабибулина Наталья – Княжук Илья (Москва)