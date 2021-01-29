Список участников первенства по фигурному катанию среди юниоров 2021 в Красноярске

Соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл арена» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 3 по 5 февраля 2021 года пройдет первенство по фигурному катанию среди юниоров. Организаторы опубликовали список участников.

Первенство России по фигурному катанию на коньках впервые проходит в Красноярске. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл арена».

Заполняемость зала будет только 50% от общего количества посадочных мест, зрителей рассадят в шахматном порядке. Во время соревнований болельщики должны находиться в зале в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Билеты можно приобрести на сайте krs.kassir.ru, продажа в кассах в связи с эпидемиологической ситуацией не предусмотрена. Билеты продаются в формате day ticket, то есть билет действует на все сессии, предусмотренные расписанием, в течение одного соревновательного дня.

Консультацию по вопросу приобретения билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-383-209-30-59. Время работы контакт-центра – с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Ледовый дворец «Кристалл арена»

Ул. Партизана Железняка, 42

3-5 февраля

Билеты 200-1200 рублей.

Список участников первенства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров

Девушки - одиночное катание:

1. Акатьева Софья - Москва

2. Берестовская Елизавета - Москва

3. Дмитриева Мария - Санкт-Петербург

4. Жилина Вероника - Москва

5. Костина Валерия - Тульская область

6. Лагутова Наталья - Москва

7. Латушкина Агнета - Республика Марий Эл

8. Молчанова Станислава - Краснодарский край

9. Морозова Анастасия - Москва

10. Муравьева Софья - Москва

11. Овчинникова Валерия - Санкт-Петербург

12. Осокина Елизавета - Республика Татарстан

13. Парамонова Мария - Москва

14. Петросян Аделия - Москва

15. Самоделкина Софья - Москва

16. Свириденко Полина - Санкт-Петербург

17. Фролова Анна - Москва

18. Цибинова Ксения - Москва

Юноши - одиночное катание:

1. Автушенко Максим - Москва

2. Анисимов Андрей - Москва

3. Белявский Максим - Москва

4. Голубев Александр - Нижегородская область

5. Дикиджи Владислав - Санкт-Петербург

6. Зонов Фёдор - Санкт-Петербург

7. Князев Всеволод - Москва

8. Ковалёв Артём - Москва

9. Кутовой Андрей - Санкт-Петербург

10. Лукин Марк - Москва

11. Попов Иван - Московская область

12. Рухин Егор - Москва

13. Самсонов Даниил - Москва

14. Сарновский Кирилл - Москва

15. Семененко Евгений - Санкт-Петербург

16. Соловьёв Семён - Санкт-Петербург

17. Угожаев Николай - Санкт-Петербург

18. Яблоков Илья - Москва

Танцы на льду:

1. Алексова София – Владимиров Илья (Санкт-Петербург)

2. Андреева Екатерина – Десятов Иван (Москва)

3. Кагановская Василиса – Ангелопол Валерий (Москва)

4. Качушкина София – Муратов Олег (Москва)

5. Лазарева Ангелина – Прокофьев Максим (Самарская область)

6. Леонтьева Софья – Горелкин Даниил (Москва)

7. Линчевская Таисия – Бабаев-Смирнов Тимур (Москва)

8. Мамченкова Ольга – Волков Марк (Самарская область)

9. Румак Анна – Гончаров Глеб (Москва)

10. Рыбакова Екатерина – Махноносов (Иван Москва)

11. Свистунова Маргарита – Студеникин Дмитрий (Оренбургская область)

12. Ушакова Арина – Некрасов Максим (Московская область)

13. Хавронина Ирина – Чиризано Дарио (Московская область)

14. Шанаева Елизавета – Нарижный Дэвид (Москва)

15. Шичина Елизавета – Хубулов Гордей (Москва)

Парное катание

1. Артемьева Юлия – Назарычев Михаил (Пермский край)

2. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий (Санкт-Петербург)

3. Бояринцева Дарья – Шагалов Максим (Москва/Краснодарский край)

4. Каргулина Александра – Калашников (Илья Пермский край)

5. Костюкович Полина – Брюханов Алексей (Санкт-Петербург)

6. Кузьмина Татьяна – Хвалько Алексей (Санкт-Петербург)

7. Мухортова Анастасия – Евгеньев Дмитрий (Москва)

8. Петушкова Екатерина – Маликов Евгений (Санкт-Петербург)

9. Расковалова Алина – Бутаев Артём (Пермский край)

10. Сафина Карина – Бахмат Сергей (Пермский край)

11. Сторублёвцева Екатерина – Грицаенко Артём (Санкт-Петербург)

12. Хабибулина Наталья – Княжук Илья (Москва)