Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 января 2021 года: проведено больше 2,2 миллионов тестов

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 января 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые данные по коронавирусу на 14 часов 28 января 2021 года в Красноярске и крае приводит оперативный штаб. Всего зарегистрировано 55 501 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 317 случаев. Темп прироста составил 0,6 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края приводится в сводке регионального управления Роспотребнадзора.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 716 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 429, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 529. Проведено тестов на коронавирус всего 2 242 328, из них за последние сутки 7 785. Количество выздоровевших округлилось, всего с начала пандемии – 51 000 человека, в том числе за минувшие сутки 308. Уровень смертности остается высоким – всего 2 271 погибший, за сутки 27.

Данные по закрытым городам. Железногорск: зафиксированы 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 пациента. На лечении находятся 110 человек. Всего в Железногорске 5 866 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 5 661 пациент выздоровел, 95 человек скончались.

Обновленной информации по Зеленогорску пока нет.