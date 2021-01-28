Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 28 января 2021: уровень смертности остается высоким

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 28 января 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 28 января в Красноярском крае официально зарегистрировано 55 184 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 321 случай. Темп прироста составляет 0,6 %. Край по-прежнему находится на 8-м месте по России по темпу прироста суточных заболеваний.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 816 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 477, а снято с наблюдения 499. Проведено тестов на коронавирус всего 2 234 543, из них за последние сутки 7 628.

Выздоровели всего с начала пандемии 50 792 человек, в том числе за минувшие сутки 287. И летальных исходов 2 244, в том числе за минувшие сутки скончались 28 человек.

Информация из Железногорска: 9 новых случаев заболевания , 5 человек выздоровели за сутки. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 129 железногорцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 862 случая заражения коронавирусом. Из них 5 638 человек выздоровели, а 95 пациентов умерли.

Информация по коронавирусу в Зеленогорске: всего 3 746 случаев заболевания, из них 11 за минувшие сутки. Выздоровевших 3 387, 6 за сутки. И количество летальных исходов не изменилось – 44.