Темень, хоть глаз выколи, и жуткий мороз: в Красноярском крае семья едва не замерзла в сломавшейся машине

Наряд ДПС пришел на помощь семье, которая едва не замерзла в сломавшейся машине. Фото: ГИБДД

В такую погоду, когда за окном стоит туман от мороза, а столбик термометра теряется где-то в самом низу, даже из дома выходить не хочется. Не то, чтобы отправляться в путешествие куда-то. Да и специалисты экстренных служб предупреждают: лучше все-таки воздержаться от дальних поездок, пока не спадут сильные морозы.

Но иногда бывают ситуации, когда ехать нужно. Вот и у семьи из Бородино, видимо, такая нужда была. Четыре человека сели в отечественный ВАЗ и направились в Хабайдак. Это небольшой поселок со станцией в Партизанском районе. Но по дороге автомобиль сломался – двигатель заглох, ночь застала семью на пустой дороге. На счастье путешественников вскоре показался автомобиль – это был наряд дорожно-патрульной службы.

- Мы находились на маршруте патрулирования, когда возле поселка Запасной Имбеж заметили стоящий на проезжей части автомобиль ВАЗ. Подъехали, спросили у водителя, не нужна ли помощь. А в салоне кроме него еще три человека, включая малыша. Ребенку шесть месяцев, - рассказали дорожные полицейские Никита Рейналу и Артем Тоцкий.

Женщину с ребенком полицейские пересадили в патрульный автомобиль, там было тепло, чтобы согрелась. А сами с остальными попытались завести «ВАЗ». Но безуспешно. И тут мимо проезжал автомобиль. Остановили его, спросили, куда – оказалось, что в Хабайдак. Трех человек попросили отвести до места назначения. А главу семьи на «Жигулях» отбуксировали в безопасное место.