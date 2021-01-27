Как уберечься он коронавируса и правильно собрать домашнюю аптечку

Фото: Мария ЛЕНЦ

1. ПРОФИЛАКТИКА

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.

- При посещении общественных мест (магазины, транспорт и др.) обязательно используйте медицинские одноразовые или гигиенические многоразовые маски и соблюдайте социальную дистанцию 1,5 - 2 метра. Меняйте маски каждые 2-3 часа. Носить маску на улице в мороз нужно только при участии в массовых мероприятиях, в остальных случаях на улице можно обойтись без нее.

- Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются в среднем 15 раз в час).

- Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

- Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

- Тщательно мойте руки с мылом и водой или используйте дезинфицирующее средство после возвращения с улицы и контактов с людьми; дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности.

- На работе и дома регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера или ноутбука, экран смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки). Следует регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол — то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно. Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусом) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

- Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

- Использование лекарственных средств только по назначению врача.

- Здоровым лицам и лицам из группы риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями) рекомендовано - интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный капли или спрей в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза - 3000 ME, суточная доза — 15000-18000 ME), сроком 5 суток.

- Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Частые симптомы коронавируса:

- высокая температура тела

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)

- одышка

- боль в мышцах

- утомляемость

- нарушение или потеря обоняния

- потеря вкуса

Лечение назначает врач, в зависимости от симптомов, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Самолечение противопоказано.

2. ПИТАНИЕ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

1. Фрукты и овощи, бобовые и злаки

Добавляйте овощи или фрукты в свои блюда. Готовьте их таким образом, чтобы

подчеркнуть их естественный вкус, и не прячьте под соусом или майонезом.

Хорошим источником белка являются бобовые (например, чечевица, фасоль), орехи и цельные злаки (например, непереработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и неочищенный рис).

2. Жиры

Жиры должны составлять менее 30% от общего потребления. Отдавайте предпочтение ненасыщенным жирам (содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом масле), в отличие от насыщенных (содержащихся в жирном мясе, сливочном, пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре, и сале) и трансжиров всех видов как промышленного производства (в запеченных и жареных продуктах, замороженных пиццах, пирогах, печенье, вафлях, кулинарные жиры), так и трансжиры естественного происхождения (в мясной и молочной продукции). Рекомендуется сократить потребление насыщенных жиров менее 10% и трансжиров менее 1% от общей потребляемой энергии.

3. Свободные сахара

Ограничить потребление пищевых продуктов и напитков с высоким содержанием сахаров, таких как сладкие закуски, конфеты и подслащенные напитки (то есть все типы напитков, содержащих свободные сахара, которые включают газированные и негазированные прохладительные напитки, жидкие и порошковые концентраты, воды со вкусовыми добавками, энергетические напитки). Рекомендовано заменять сладкие закуски на свежие фрукты и овощи.

4. Потребление менее 5 г соли

Употребляйте менее 5 г соли (примерно одна чайная ложка) в день. Соль должна быть йодированной. Ограничить количество соли и приправ с высоким содержанием натрия (например, соевого соуса, рыбного соуса и бульона), добавляемых во время приготовления еды. Ограничить потребление соленых закусок.

Важно соблюдать баланс воды.

Рекомендации по приему витаминов группы В, С, Д, цинк, селен после осмотра врача. Обратите внимание, что многие продукты одновременно содержат много цинка и селена, а яйца богаты всеми тремя веществами. Источниками цинка являются баранина, говядина, курица, устрицы и лобстеры. Для лучшего усвоения цинка их следует употреблять вместе с овощами. Много цинка в орехах, семенах подсолнечника.

5. Сон

Старайтесь ложиться спать каждый день недели в одно и то же время, даже в выходные дни. Желательно не позднее 22 часов. В будние дни это сделать легче, так как на работу большинство из нас встает примерно в одно и то же время. Но и в выходные можно привыкнуть вставать «как по будильнику».

Плотный ужин мешает хорошему сну. Обильная, особенно жирная и калорийная еда заставит ваш пищеварительный тракт работать, и это не даст организму полноценно выспаться. Перед сном желательно съесть что-нибудь легкое: нежирный кефир, овощной салат, фрукты. А вот полноценно ужинать желательно не позднее чем за 4 часа до сна.

Антиковидная аптечка

Перечень препаратов для «антиковидной аптечки» должен соответствовать тому перечню препаратов, который рекомендован Министерством здравоохранения РФ для амбулаторного лечения больных коронавирусной инфекцией.

- Термометр для контроля температуры тела.

- Пульсоксиметр для контроля насыщение крови кислородом (сатурации легких).

- Кислородный баллончик для ингаляций в домашних условиях.

- Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный капли или спрей (профилактика)

- Прием лекарственных средств только по назначению врача (жаропонижающие, противовирусные препараты, антикоагулянты, при наличии бактериальной инфекции - антибактериальные средства). Целесообразность назначения приема витаминов В, С, Д после осмотра врача.

Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

1. Нельзя делать вакцину во время обострения хронических заболеваний или каких-либо катаральных явлений (кашля, насморка). Нужно выждать 2–4 недели после того, как обострение пройдет.

2. При наличии недомогания стоит остаться дома

Любая вакцина – иммуномодулятор, а у иммуномодуляторов есть свойство провоцировать скрытые очаги воспаления.

3. Следует помнить и о том, что вакцина от коронавируса не рекомендована беременным и кормящим женщинам.

4. После вакцинации рекомендуется придерживаться принципов здорового образа жизни, не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, не переохлаждаться.

Консультации по наполнению «антиковидной аптечки» можно получить в кол-центре АО «Губернские аптеки» по телефону – 8-800-775-64--03 (в Республике Хакасия дополнительно по телефону – 8-3902-217911)

Полезные контакты

Достоверная информация с новостями о коронавирусе размещена на сайтах Стопкоронавирус.РФ, Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Не доверяйте непроверенным источникам и не поддавайтесь панике.

Куда обращаться с вопросами

8-800-2000-112 - горячая линия Стопкоронавирус.

8-800-200-0-200 - горячая линия Минздрава России.

8-800-700-00-03 — бесплатная медицинская помощь по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

8-800-555-49-43 – горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу.

8-800-550-99-03 - горячая линия Росздравнадзора.

8 (800) 100-56-53 - оперативный штаб Красноярского края по ситуации с коронавирусом.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-19-02-000665 от 11.11.2020.

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