Край сохранит лидерство в сельском хозяйстве

Александр Усс и Дмитрий Патрушев обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Красноярского края. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

2020 год стал для сельского хозяйства края по всем показателям рекордным. Урожайность зерновых и зернобобовых – самая высокая по Сибирскому федеральному округу, а объем урожая – максимальный за последние 26 лет. Аграрии региона собрали 2,7 млн тонн зерна, что на 0,5 млн тонн больше по сравнению с 2019 годом. О достижениях краевых аграриев губернатор Александр Усс рассказал министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. На прошедшей в Москве встрече стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса Красноярского края – инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса региона и реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Правительство края будет уделять особое внимание привлечению федеральной поддержки для крупных инвестпроектов аграрного сектора. Это позволит поднять уровень занятости населения, повысить привлекательность сельских территорий и качество жизни на селе.

Отметим, что край второй год подряд становится лидером по урожаю маслосемян рапса: в 2020 году аграрии собрали 270 тысяч тонн (10% от всего урожая рапса в России). За 9 месяцев 2020 года увеличилось на 7,6% производство скота и птицы на убой в живом весе – 135 тысяч тонн, надои молока выросли на 2,7% и составили 509,6 тысячи тонн. Кроме того, увеличилось производство растительного масла на 68,9%, плодоовощных консервов на 60,7%, крупы на 19,2%, сыров на 16,4%, сливочного масла на 8,5%, мяса и субпродуктов на 6,9%.