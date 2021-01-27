Дороги, аэропорты, хаб…

Александр Усс и Виталий Савельев обсудили проекты по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры края. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

В январе состоялась еще одна рабочая встреча губернатора Красноярского края Александра Усса с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, основной темой которой стали значимые проекты по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры края. Напомним, что сейчас в международном аэропорту «Красноярск» реализуется крупный инфраструктурный проект: проведена реконструкция перрона аэропорта, построены новые терминалы, ведется строительство переходной галереи между терминалами.

Для создания международного транспортно-логистического и производственного хаба планируется построить 34-километровую однопутную электрифицированную грузопассажирскую железнодорожную ветку и завершить строительство магистральной рулежной дорожки до торца взлетно-посадочной полосы.

Александр Усс отметил, что реализация данных мероприятий с привлечением средств федерального и краевого бюджетов позволит существенно увеличить пассажиропоток, даст прирост перевозок грузов и почты, улучшит качество обслуживания авиакомпаний и пассажиров.

Губернатор края и министр транспорта оценили планы и перспективы реализации трехстороннего соглашения о взаимодействии между Красноярским краем, ООО «Аэропорт Емельяново» и ПАО «Аэрофлот» по созданию транспортного хаба на базе международного аэропорта «Красноярск». Правительство региона готово поддержать развитие пассажирского хаба путем софинансирования региональных авиаперевозок.

Кроме того, Александр Усс рассказал о планах реализации инвестпроекта по созданию международного транспортно-логистического и производственного хаба с приданием его территории статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе международного аэропорта «Красноярск» и аэропорта «Черемшанка» в рамках реализации проекта «Енисейская Сибирь». Правительство края уже утвердило план мероприятий по созданию особой экономической зоны в Емельяновском районе.

Важным моментом встречи стало обсуждение темы ремонта и содержания автомобильных дорог. Край входит в пятерку лучших регионов России по качеству автодорог.

- Но существующая методика, к сожалению, предполагает направление денег в те регионы, где качество автомобильных дорог хуже, - отметил Александр Усс. – Поэтому мы просим пересмотреть эту методику, и есть перспективы того, что наши предложения будут реализованы в этом нормативном акте. Также мы договорились, что даже в рамках нынешней методики, в том случае, если в других регионах не будут своевременно осваиваться средства, перераспределять их в наш регион. У нас достаточно развитая сеть дорожного строительства, и мы в состоянии исполнять контракты даже в короткие сроки.

Так, в крае необходимо реконструировать два участка на федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» - на территории Ачинска и деревни Сухая Емельяновского района. Строительство здесь дорожных обходов позволит разгрузить участки федеральной трассы. А на правобережье Красноярска в реконструкции нуждаются улицы Свердловская, Матросова, Семафорная и нужна многоуровневая транспортная развязка на Предмостной площади. В 2021 году правительство края разработает проектную документацию.

Также участники встречи обсудили возможность реконструкции участков автомобильных дорог Канск – Абан – Богучаны и Богучаны – Кодинск. Федеральное министерство транспорта рассматривает возможность включения этих объектов в подпрограмму «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

- Полагаем, что эти проекты должны попасть в опорную транспортную сеть России, чтобы мы могли в обозримом будущем приступить к их реализации. Я с удовлетворением констатирую, что мы встретили понимание у Виталия Геннадьевича Савельева и очень рассчитываем на его поддержку по всем этим направлениям, – заключил Александр Усс.