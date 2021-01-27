Как будет благоустраиваться Красноярск?

Встреча Александра Усса и Виталия Мутко. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко обсудили возможности сотрудничества по вопросам развития жилищной сферы благоустройства городов края. Встреча прошла на минувшей неделе в Москве.

Один из вопросов, который обсудили Александр Усс и Виталий Мутко, – передача региону неиспользуемых земельных участков в Красноярске, находящихся в федеральной собственности, для комплексного жилищного строительства. Речь идет об участках, где расположены военный городок по улице Малиновского и антенное поле по улице Попова.

Как отметил губернатор, в краевом центре точечная застройка невозможна, поэтому передача федеральных земель региону важна и актуальна.

- Работа в этом направлении уже началась. Думаю, потребуется не более полутора лет, чтобы получить в краевую собственность участки для строительства, – сказал Александр Усс. – Для этих участков нужна инфраструктура. Сейчас появляется новый механизм – так называемая инфраструктурная облигация. Надеюсь, наш край окажется в числе первых регионов, который будет использовать этот механизм финансирования.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос строительства арендных жилых домов для коммерческих целей и социального использования. По мнению Александра Усса, постройка жилья для коммерческой аренды только за счет регионального бюджета в сложившейся экономической ситуации нецелесообразна. Решением проблемы может стать взаимодействие края и АО «Дом.РФ».

Дом.РФ будет выкупать у застройщиков готовые дома для сдачи в аренду, а край предоставит налоговые льготы участникам проектов по аренде жилья.

- Арендное жилье пока что массово на рынке не предлагается. Но столица края – динамичный город, и в связи с переводом некоторыми крупными компаниями своих офисов в Красноярск арендное жилье будет востребовано. Поэтому предложения АО «Дом.РФ» – наиболее подходящие для таких регионов, как Красноярский край. Думаю, мы тоже будем здесь в числе первых, – подчеркнул глава края.

Также стороны рассмотрели возможность сотрудничества по вопросам льготного ипотечного кредитования с господдержкой для отдельных категорий граждан при привлечении ими кредитов на приобретение жилья или строительство индивидуальных домов и реализации совместных проектов по благоустройству значимых общественных пространств Красноярска.

- Прежде всего наше сотрудничество будет нацелено на расширение возможностей для жителей Красноярского края улучшить свои жилищные условия. Мы планируем реализовать в регионе ряд пилотных проектов по инфраструктурным облигациям. Кроме того, Дом.РФ прорабатывает возможность принять участие в проектах благоустройства Красноярска. Не менее важным направлением станет развитие в регионе арендного жилья. Для первого дома уже определен застройщик, сейчас обсуждаются условия, и вскоре проект может быть запущен, – рассказал об итогах встречи Виталий Мутко.

Справка КП

Акционерное общество «Дом.РФ» (до 2018 года - «Агентство ипотечного жилищного кредитования» – АИЖК) – финансовый институт развития в жилищной сфере, созданный в 1997 году правительством России. Основные задачи организации – разработка и внедрение федеральных стандартов для повышения качества и доступности жилья, привлечение инвестиций, финансирование строительства, предоставление льготной ипотеки, реализация программ помощи заемщикам.