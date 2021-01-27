«Красноярский цемент» готовится к запуску автоматической системы контроля выбросов

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») реализуются мероприятия по автоматизации учета и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В соответствии с требованием федеральных законов №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» предприятие оснастило дымовую трубу вращающихся печей необходимым оборудованием.

Система постоянного контроля выбросов создана на основе газоаналитического комплекса Gasmet II финского производства и предназначена для непрерывного мониторинга параметров воздуха, который выходит через единую дымовую трубу печей №3, 4 и 5 цеха «Обжиг». Она состоит из промышленного компьютера, газоанализатора, анализатора пыли, измерителя скорости потока и пробоотборного зонда. Датчики, определяющие концентрацию оксидов азота, углекислого газа, оксида серы и взвешенных веществ в дымовых газах, установлены внутри трубы на отметке 45 метров. Промышленный компьютер и мониторы, куда выводятся данные, размещены в отдельном помещении у основания трубы.

В перспективе информация будет передаваться в единую систему государственного экологического мониторинга. На основании концепции федерального проекта «Информационная инфраструктура» показатели выбросов будут доступны как надзорным органам, так и населению в режиме онлайн.

К настоящему времени система уже полностью смонтирована, она работает в тестовом режиме. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» завершило комплексные испытания для определения степени погрешности. После получения пакета документов об утверждении типа средства измерения в соответствии с требованиями законодательства РФ будут проведены приемка и ввод автоматической системы в эксплуатацию. Затраты холдинга «Сибирский цемент» на реализацию проекта составили 28,3 млн рублей.

«Для Красноярского цементного завода законодательно установленный срок оснащения автоматическими средствами измерения истекает 31 декабря 2028 года. Однако в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в Красноярске, по предложению регионального правительства, мы добровольно приняли на себя обязательства по реализации проекта досрочно. Запуск системы намечен на первый квартал 2021 года», – подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Напомним, за последние годы компания «Сибирский цемент» вложила в экологические проекты, реализованные на Красноярском цементном заводе, свыше 800 млн рублей. В частности, на предприятии проведена замена трех дымовых труб высотой 80 метров на единую 130-метровую, что позволило уменьшить приземные концентрации пыли. Кроме того, на вращающейся печи №5 установлена современная многоканальная горелка, увеличившая полноту сжигания топлива и снизившая его расход, а соответственно и количество выбросов. Также в прошлом году печной агрегат оснастили электрофильтром швейцарского производства для повышения степени очистки отходящих газов от пыли. В планах на 2021-й – техническое перевооружение системы аспирации цеха «Горный», отвечающего за первичное дробление известняка.