Красноярский край присоединился к научному консорциуму «Вернадский»

Александр Усс и Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский - Красноярский край». Фото: Вадим Кофман

«Вернадский» - это проект, который инициировал главный вуз страны и поддержал президент России. Он предполагает объединение усилий МГУ, региональных вузов, научных институтов и социально ориентированного бизнеса; направлен на развитие кадрового и инновационного потенциала территорий. В 2019-2020 годах соглашения о вступлении в консорциум были подписаны с девятнадцатью регионами. Красноярск стал первым городом в Восточной Сибири, который присоединился к проекту.

Церемония подписания прошла в формате видеоконференц-связи. В ней также приняли участие ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и председатель Красноярского городского Совета депутатов, советник президента СФУ Наталия Фирюлина.

- Хотел бы отметить, что консорциум призван давать практически значимые результаты, и это значит, что в его рамках создание совместных дел, прежде всего, с крупными компаниями, которые являются индустриальными партнёрами. В настоящее время инициативу по вхождению в консорциум проявила компания «Русский алюминий», но мы считаем, что в самое ближайшее время статус наших индустриальных партнёров приобретет и «Норникель», и «Полюс золото», и СГК, а также другие компании, работающие на территории края. Это позволит им, прежде всего, иметь возможность за счёт научного потенциала СФУ внедрять современные разработки в практику, а наше образование сделает более практически ориентированным, - заявил Александр Усс после подписания соглашения.

Красноярск стал первым городом в Восточной Сибири, который присоединился к проекту. Фото: Вадим Кофман

Программа по созданию в регионах научно-образовательных консорциумов призвана, прежде всего, поднять эффективность образования, научно-образовательных методик и объединить усилия по совместным научным исследованиям и фундаментального, и прикладного характера. Как отметил Александр Усс, МГУ и СФУ взаимодействовали и раньше, но подписание соглашения делает совместную работу более организованной и эффективной.

- Несколько дней назад мы провели встречу с губернатором в Москве, где обсудили все моменты и договорились о сотрудничестве. Я со стороны Московского университета обещаю сделать всё возможное, чтобы наш консорциум работал продуктивно. Красноярский край – это опора нашей страны, - отметил Виктор Садовничий.

Координирующая роль в проекте «Вернадский - Красноярский край» закреплена за Сибирским федеральным университетом.

- Консорциум позволит сосредоточить усилия на социально-экономическом и инновационном развитии Красноярского края и эффективнее использовать передовые достижения каждого из участников. Кроме того, такое объединение позволит решать ряд очень прикладных задач. Например, регулировать целевой приём в вузы с опорой на нужды региональной экономики или создавать региональные студенческие цифровые культурно-образовательные центры, - отметил Максим Румянцев. – Со своей стороны, СФУ в статусе координатора консорциума «Вернадский – Красноярский край» может формировать технологическую повестку по заказу индустриальных партнёров, действующих на территории Красноярского края и Тувы. Также учителя школ, преподаватели СПО и красноярских вузов могут проходить повышение квалификации на базе Института непрерывного обучения СФУ.

Справка КП

Проект по созданию научно-образовательных консорциумов в регионах страны инициирован в 2018 году академиком Виктором Садовничим и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Ее одобрили делегаты XI Съезда Российского Союза ректоров. За 2019-2020 годы в рамках программы «Вернадский» уже реализовано более двухсот проектов по фундаментальным и прикладным исследованиям, подготовке кадров и повышению квалификации, созданы и успешно работают совместные научно-образовательные центры и лаборатории, реализуются мероприятия по развитию академической мобильности студентов и научно-педагогических работников между вузами-участниками консорциумов «Вернадский».