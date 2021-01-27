Главный по бурильщикам на 364 тысячи и тракторист на 150: самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярском крае

Служба занятости назвала интересные предложения от работодателей Фото: Мария ЛЕНЦ

Как вам зарплата в шестизначном размере? Многие о такой только мечтают. Краевая служба занятости нашла как минимум семь самых интересных на сегодняшний день вакансий, но сразу предупреждаем: работать придется «в полях», а не в уютном офисе с видом на панораму города.

Например, компания «Лессервис», она находится в Богучанском районе, приглашает к себе тракториста и готова платить от 50 до 150 тысяч рублей. Инженер на Богучанской ГЭС будет получать 111,5 тысяч. По 100 тысяч рублей готовы платить инженеру по качеству – золотодобывающая компания «Соврудник» и пилоту – авиакомпания «АэроГео».

В Енисейском районе находится Усть-Кемский филиал Новоенисейского ЛХК, работать там приходится вахтовым методом. Машинисту-трелевщику готовы платить от 60 до 200 тысяч рублей, в зависимости от уровня мастерства и производительности. В Ужурском районе есть компания «Спецмашмонтаж», зарплату там предлагают от 50 до 80 тысяч рублей, но есть куда стремиться, например, к премии.

Наконец, самое интересное предложение, которое по плечу не всем: в штат «РН-Ванкор» требуется начальник управления технологий и инжиринга бурения. Работодатель готов платить от 296 до 364 тысяч рублей. Но и отдача должна быть соответствующая: работать придется в условиях крайнего севера.

В краевой службе занятости уточнили, что сейчас банк вакансий составляет 56,4 тысячи предложений для жителей региона. А ознакомиться с ними можно либо на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Либо на портале «Работа в России». Или прийти напрямую в ближайший центр занятости.