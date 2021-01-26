СУЭК передала в многодетные семьи уникальные развивающие пособия для взрослых и детей

Развиваемся – играя. Более 150 уникальных наборов из книг и развивающих игр для детей и родителей передали Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК, основной акционер – Андрей Мельниченко) и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" многодетным семьям в шахтерских городах Красноярского края.

Создатель пособий – Виктория Кисс, семейный психолог, преподаватель Высшей школы практической психологии и бизнеса в Москве, член Союза психологов-консультантов и психотерапевтов, автор книги "Соавторы счастья" и популярной настольной игры "Хорошая история" – именно их получили в подарок семьи горняцких городов. Цель игры – помочь детям в развитии эмоционального интеллекта, воображения, творческих и аналитических способностей. Для родителя же "Хорошая история" – это ключ к пониманию ребенка, налаживанию с ним теплых, доверительных отношений, а также способ увлекательно провести вместе время.

"Быть родителями – настоящее искусство, а многодетными родителями – искусство и труд в превосходной степени, - считает заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск", представитель Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" в Красноярском крае Марина Смирнова. - На протяжении всей жизни мы учимся общаться с детьми, стараемся стать для них самыми близкими друзьями. А все для того, чтобы наши дети были счастливы, успешны и открыты миру. Уверена, что подаренные СУЭК и Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" пособия помогут найти ответы на вечные вопросы "отцов и детей", стать ближе друг другу".

"Это методическое пособие станет отличным подспорьем для многодетных семей. Книгу интересно читать – она написана доступным языком, наполнена яркими примерами решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается большинство родителей. А настольная игра поможет понять своего ребенка, взглянуть на него по-новому, наладить контакт даже со сложным подростком, научиться слушать и слышать друг друга, и вообще сделать атмосферу в семье доверительнее и теплее. Спасибо СУЭК за чудесный подарок!" - поблагодарила угольщиков психолог социального-реабилитационного отделения КЦСОН "Бородинский" Валентина Визавитина.

"Спасибо СУЭК, нашим добрым партнерам. Когда мы приглашаем наших ребят на какое-нибудь мероприятие, и они слышат, что в гостях будут горняки СУЭК, они уже знают: их ждут замечательные сюрпризы. Неожиданно было получить такой полезный подарок. По этим изданиям наши дети могут учиться и развиваться, играя вместе с родителями. Еще такое полезное издание поможет укрепить детско-родительские отношения", - говорит заведующая отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Центра семьи "Шарыповский" Юлия Кислова.

"Нашей семье уже 13 лет, мы с супругой Светланой воспитываем трех дочерей и сына. Стараемся быть современными родителями. Сейчас век компьютеров, но гаджеты только разъединяют людей, поэтому в своей семье мы стараемся больше времени проводить вместе, - рассказывает папа четверых детей Евгений Александров из Назарово. Кстати, Евгений сам давно вынашивает идею по созданию игры для детей и родителей. - Я хочу сделать настольную объемную игру, в которую можно играть всей семьей, становиться еще дружнее".

Кстати, что интересно, Назарово оказался самым "богатым" на многодетные семьи среди шахтерских территорий края, здесь 512 семей, в которых воспитывают от трех до семи ребятишек.

Часть книг угольщики развезли непосредственно в семьи, часть – передали в центры социальной защиты как методические пособия для родителей и специалистов. Кстати, книга и игра, со слов автора, также будут полезны практикующим психологам и педагогам. Для них пособие может стать универсальным инструментом диагностики, профилактики и коррекции психосоматических заболеваний, отклонений в поведении и развитии ребенка, а также особой техники, способствующей успешной социализации и формированию у детей позитивного мышления.

Вручение книг стало одним из первых мероприятий в рамках празднования юбилея Сибирской угольной энергетической компании – в текущем году СУЭК исполняется 20 лет.