Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 января 2021 года: и вновь заболевших больше, чем выздоровевших

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 января 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 26 января в Красноярском крае зарегистрировано 54 863 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 324 случая. Темп прироста составил 0,6 %. Край все еще занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 838 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 491 человек. Снято с медицинского наблюдения – 365. Проведено тестов на коронавирус всего 2 226 915, из них за последние сутки 1 060.

Показатели по количеству выздоровевших – всего 50 505 человек, из них за минувшие сутки 294. Погибших всего 2 216, за минувшие стуки 26.

Распределение по городам и районам края

Распределение по городам и районам показано в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшее количество – в Красноярске, 86 за сутки. В Ачинске – 17, Канске – 19, Кежемском районе – 18 человек.

Информация в Зеленогорске: за сутки 2 случая, всего 3 735. Выздоровевших за сутки 21, всего 3 381. И количество летальных исходов увеличилось на один и составляет 44.

В Железногорске зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от этой болезни 19 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 125 железногорцев. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрировано 5 853 случая заражения коронавирусом. Из них 5 633 человека выздоровели, а 95 пациентов скончались.