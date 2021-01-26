За холодную неделю 55 красноярцев получили обморожения

Обморожения Фото: Мария ЛЕНЦ

Только за эту неделю в медицинские учреждения за помощью обратились 55 жителей Красноярска, среди них 7 детей. В город вновь пришли аномальные морозы. Столбик термометра стабильно держится на отметке -30 градусов, а ночью и вовсе холоднее.

Поэтому замерзают не только машины, но и люди. Причем обморожения разной степени тяжести, многим пришлось оказывать стационарную помощь. В основном страдает лицо, а именно нос и щеки. Также многие приходят к врачам с обмороженными руками. Мы подготовили небольшую памятку на случай обморожения.

Как распознать обморожение?

В первую очередь стоит помнить, что обморожение наступает незаметно и без боли. Перед выходом кожу лица смазать специальным жирным кремом. Он защитит кожу от обветривания и сухости. Если все же открытые участки тела замерзли, нужно обратить внимание на цвет кожи. Например, нормальный румянец нежно-розового цвета, но, если он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами - это обморожение.

Первые признаки – жжение и покалывание, затем наступает онемение пораженного участка. После появляются кожный зуд и боли, которые могут быть и незначительными, и резко выраженными.

Если же на коже появились пузыри, то это серьезно. И пора за скорой помощью. Это обморожение 2-ой степени.

Обморожения 3-ей степени характеризуются образующимися в начальном периоде пузырьками на коже, наполненными кровянистым содержимым.

При 4-ой степени обморожения поражаются все слои мягких тканей, нередко поражаются кости и суставы. Но для этого на морозе надо провести несколько часов. Такие обморожения характерны для альпинистов или строителей.

Больница Фото: Мария ЛЕНЦ

При первых признаках обморожения, пострадавшего нужно доставить в теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Если замерз нос и щеки, то нужно просто зайти в теплое помещение и постараться согреть. Стоит отметить, что их не надо растирать снегом. Льдинки могут поцарапать кожу, а охлаждение только усилится. К тому же со снегом может быть занесена инфекция. Поэтому лучше растирать пораженный участок чистой рукой или мягкой тканью. Делать это следует до тех пор, пока побелевшая кожа не покраснеет и не начнет покалывать.

Если же обморожение серьезнее, стоит сразу обратить к врачу или вызвать скорую.