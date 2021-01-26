В Красноярских магазинах нашли бисквитные торты с кишечной палочкой Фото: Мария ЛЕНЦ

В первый раз специалисты Красноярского центра стандартизации и метрологии провели проверку бисквитных тортов в 2017 году. На этот раз инициатива проверки принадлежит горожанами, очень много заявок было оставлено пользователями сайта «Проднадзор.Инфо».

Из большого разнообразия, представленного в торговых сетях, для тестирования были приобретены 10 образцов тортов, из которых 9 – от местного производителя (изготовлены в Красноярском крае) и один привозной (из Челябинска). «Тирамису», «Медовый с брусникой», «Генеральский», «Снегирь», «Крем-брюле», «Еврей», «Сметанный с брусникой», «Детский» - самые покупаемые названия. Эксперты проверяли не только состав, но и маркировку: дату изготовления, сроки и условия хранения, информацию о производителе.

К сожалению, выяснилось, что девять из десяти образцов тортов известных брендов не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.

- Лабораторные исследования показали, что в пяти образцах выявлены бактерии группы кишечных палочек. В отдельных образцах эксперты обнаружили превышения по содержанию дрожжей в несколько раз. Например, в торте от ООО «Стефанишен» (Ачинск), в 17 раз завышено общее микробное число и в 9,2 раза – содержание дрожжей. В торте «Детский» от ООО «Алонда» (Красноярск) в 8 раз превышено общее микробное число, а по содержанию дрожжей установлено превышение в 30 раз. Кроме того, в этом торте обнаружено наличие бактерии группы кишечных палочек. Все это может привести, в том числе, и к кишечному расстройству, - рассказали специалисты Красноярского ЦСМ.

На фоне этого нарушения по маркировки уже блекнут, тем не менее, о них сказать надо – претензии есть ко всем местным производителям.

И только один образец соответствует требованиям нормативно-правовой документации по микробиологическим показателям и маркировке потребительской упаковки. Это доставленный в регион из Челябинска в замороженном виде торт «Крем-брюле» торговой марки «MIREL».