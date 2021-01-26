В Красноярском крае цены на лекарство за год выросли на 10,6 процента Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае цена на лекарство за год (с декабря 2020 по отношению в декабрю 2019) выросли на 10,6 %. Тогда как годом ранее увеличение потребительских цен составляло всего 4,4 %. Такие данные приводит специалисты Красноярскстата на основе проведенного мониторинга.

С чем это связано, аналитики не уточняют, но догадаться нетрудно: из-за пандемии коронавируса вырос спрос на лекарственные препараты. Это повлияло на объемы производства, на ценообразование, плюс другие экономические факторы. Так или иначе, новость эту нельзя назвать приятной для потребителя.

В целом специалисты Красноярскстата наблюдали 43 вида медикаментов. Расклад таков: снизились цены только на 5 наименований. По 22 наименованиям рост цен составил до 10,6 %, а по 16 наименованиям – рост выше 10,6 %.

Конкретно:

- Корвалол – на 11,1 %

- Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) – на 13 %

- Таурин – на 13,2 %

- Гепарин натрия – на 14,4 %

- Лоратадин – на 15,3 %

- Комбинированные анальгетики – на 16,2 %

- Левомеколь – на 16,8%

- Флуоцинолона ацетонид – на 19,7 %

- Валидол – на 20,3 %

- Йод – на 22,5 %

- Троксерутин – на 24,6 %

- Бромгексин – на 25,2 %

- Сульфацетамид – на 25,4 %

- Метамизол натрия (Анальгин отечественный) – на 26,2 %

- Аллохол – на 27,3 %

- Линекс – на 35,4 %.