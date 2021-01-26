В Красноярском крае цены на лекарство за год выросли на 10,6 процента
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае цена на лекарство за год (с декабря 2020 по отношению в декабрю 2019) выросли на 10,6 %. Тогда как годом ранее увеличение потребительских цен составляло всего 4,4 %. Такие данные приводит специалисты Красноярскстата на основе проведенного мониторинга.
С чем это связано, аналитики не уточняют, но догадаться нетрудно: из-за пандемии коронавируса вырос спрос на лекарственные препараты. Это повлияло на объемы производства, на ценообразование, плюс другие экономические факторы. Так или иначе, новость эту нельзя назвать приятной для потребителя.
В целом специалисты Красноярскстата наблюдали 43 вида медикаментов. Расклад таков: снизились цены только на 5 наименований. По 22 наименованиям рост цен составил до 10,6 %, а по 16 наименованиям – рост выше 10,6 %.
Конкретно:
- Корвалол – на 11,1 %
- Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) – на 13 %
- Таурин – на 13,2 %
- Гепарин натрия – на 14,4 %
- Лоратадин – на 15,3 %
- Комбинированные анальгетики – на 16,2 %
- Левомеколь – на 16,8%
- Флуоцинолона ацетонид – на 19,7 %
- Валидол – на 20,3 %
- Йод – на 22,5 %
- Троксерутин – на 24,6 %
- Бромгексин – на 25,2 %
- Сульфацетамид – на 25,4 %
- Метамизол натрия (Анальгин отечественный) – на 26,2 %
- Аллохол – на 27,3 %
- Линекс – на 35,4 %.