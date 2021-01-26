Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 января 2021: количество выздоровевших перевалило за 50 тысяч

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 января 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные на утро 26 января по коронавирусу в Красноярске и крае выглядят следующим образом. Всего зарегистрировано всего 54 539 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 321 случай. Темп прироста за сутки составляет 0,6 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В эту сводку не входят города Зеленогорск и Железногорск.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 712 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 510, а снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 487. Проведено тестов на коронавирус всего 2 225 855, из них за последние сутки 3 758.

Распределение по городам и районам

Выздоровевших всего 50 211 человек, в том числе за минувшие сутки 319. Количество летальных исходов всего 2 190, в том числе за минувшие сутки скончались 25 человек.

Данные по Железногорску, там за минувшие сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. На лечении находится 136 человек. Всего в Железногорске 5 845 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 5 614 пациентов выздоровели, 95 скончались.

Информация по Зеленогорску: всего заболевших там 3 733 человека, в том числе за сутки 14. Выздоровели 3 360 человек, в том числе за сутки 20. Умерли 43. Нас самоизоляции 208.