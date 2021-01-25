Региональный оператор в режиме онлайн

Работа регионального оператора по обращению с ТКО – это не только вывоз мусора. Это ещё и экологическое просвещение, консультации по действию профильного законодательства, ответы на вопросы по специфике работы и многое другое.

Теперь вся эта информация будет доступна жителям левобережной технологической зоны в социальных сетях Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте и Инстаграм.

– На страницах компании мы будем не только публиковать актуальную справочную информацию, уведомления и графики и отвечать на вопросы потребителей. Расскажем о сотрудниках всех подразделений, покажем, с какими проблемами приходится сталкиваться. И конечно, будем много писать о раздельном сборе мусора, разумном потреблении и об осознанном, экологичном отношении к окружающему миру, – пояснили в «КРК».

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