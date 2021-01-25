Что делать, чтобы дома было тепло? Сергей Иванов о примерах из жизни Красноярска

Об этом редакция sibgenco.online поговорила с директором теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергеем Ивановым.

— Сергей Валентинович, в декабре вы говорили, что в Красноярске за месяц ваше подразделение отработало более 100 обращений, связанных с качеством теплоснабжения. Какая ситуация сейчас, изменилась ли динамика?

— Можно сказать, что ситуация постепенно стабилизируется. С начала января мы получили 18 обращений, из них три — от социальных учреждений, остальные — жилой фонд. 16 обращений было связано с холодом в помещениях, две жалобы поступило на перетоп. Половину вопросов удалось оперативно решить с помощью регулировки элеваторных узлов, по шести обращениям мы выдали инструкции для устранения проблем силами УК, в трех случаях необходимо утеплить нарушенный тепловой контур, и одна жалоба связана с температурными предпочтениями жителей — в помещениях 22–23 градуса, это нормативная температура. (Читать далее)