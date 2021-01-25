Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 25 января 2021: всего случаев заражения 54218 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, на два часа дня 25 января 2021 года, в Красноярском крае всего зарегистрировано всего 54218 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 323 человека - на два случая меньше, чем днем ранее, выздоровели – 299 (на 34 выписанных пациента больше), умерли – 25.

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Под медицинским наблюдением на дому находится 7689 человек (+553 за последние сутки, снято с наблюдения – 417). Всего тестов на коронавирус провели 2222097. Из них 8675 за последние сутки.

Статистика заболеваемости в Красноярском крае

- Край занимает восьмую строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ключевую роль в снижении роста заболеваемости коронавирусом должна сыграть массовая вакцинация. Напомним, оставить заявку на прививку можно по номерам:

- Горячая линия краевого правительства: 8-800-100-53-19;

- Горячая линия министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53;

- Короткий номер «122» (доб. «1» или дождитесь ответа оператора).