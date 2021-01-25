В Красноярском крае стартует фотоконкурс «На лыжи!»

Присылайте на фотоконкурс интересные фотографии с коротким рассказом о вашем увлечении лыжами Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году благотворительному проекту «На лыжи!» компании РУСАЛ и En+ Group направленному на поддержку и развитие лыжного спорта, исполняется пять лет. Частью проекта всегда был большой лыжный праздник. К сожалению, эпидемиологическая обстановка в Красноярске остается сложной, поэтому массовый праздник не состоится. Зато будет большой краевой фотоконкурс с одноименным названием «На лыжи!».

Если вы любите беговые лыжи, приглашаем к участию. Присылайте на фотоконкурс интересные фотографии с коротким рассказом о вашем увлечении лыжами, укажите, когда и где сделана фотография.

К участию в фотоконкурсе «Комсомолка» и РУСАЛ приглашают всех жителей нашего края. Если в вашем фотоархиве сохранились фотографии ваших лыжных прогулок минувших лет, отправляйте без раздумий. Возможно, получится целая ретро-фотоистория, ведь сибиряки очень любят лыжи, и в Красноярске у лыжных гонок – славная история.

Будем рады фотографиям юных спортсменов, школьников и воспитанников детских садов, особенно тех, где проводятся уроки физкультуры на лыжах.

В фотоконкурсе победят 15 участников. Пять победителей выберут посетители сайта krsk.kp.ru путем голосования, еще 10 будут определены в номинациях «Выбор партнера» и «Выбор организаторов». Победители получат памятные сувениры, симпатичные и полезные, а все участники фотоконкурса будут отмечены дипломами конкурса.

Специальный приз! Самые активные участники конкурса, одна школа и один детский сад, которые выставят наибольшее количество фотографий, получат специальный приз – участие в радиоэфире, фотосессию и публикацию о ваших лыжных успехах на сайте «Комсомольской правды».

Этапы конкурса

22 января по 9 февраля 2021 года – прием фотографий.

С 10 февраля до 16 февраля 2021 года – голосование.

С 18 по 19 февраля – подведение итогов.

С 24 по 25 февраля 2021 года – награждение победителей.

Все подробности читайте на странице конкурса.