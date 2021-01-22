В Красноярске жесткая драка семейной пары в лифте попала на видео

«Типичное шоу Дом2»: в Красноярске лифт стал заложником дерущихся парня и девушки

Дерущиеся парень с девушкой стали «звездами» соцсети. Происшествие случилось в Красноярске, а конкретнее в подъезде дома на улице Свердловской, 6В. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения, которые молодые люди не заметили, а может быть, просто не знали об их существовании. Как бы там ни было, ролик попал в соцсеть и стал одним из обсуждаемых.

На кадрах видно, что начиналось все с невинной попытки парня вытереть лицо девушке платком. То ли особе это не понравилось, то ли были другие причины, страсти в кабине постепенно начали накаляться. Молодые люди выясняли отношения и даже не заметили, как перешли в рукопашную. Девица пыталась ухватить спутника длинными накрашенными ногтями, тот в свою очередь хватал ее за лицо. Потом начались взаимные попытки вытолкнуть оппонента из лифта, которые заканчивались с переменным успехом.

Освободившись, наконец, от дерущихся пассажиров лифт замер с открытыми дверями. Подойти к нему никто не мог, потому что потасовка продолжалась уже в коридоре непосредственно рядом с ним. Парень методично продолжал «воспитывать» спутницу, щедро раздавая удары руками и ногами. В конце концов молодые люди после вспышки гнева успокоились и покинули место боя вместе. Как сообщали комментаторы в соцсети, они вроде бы даже помирились в скором времени.

Пользователи соцсети с ужасом констатируют, что инциденты, когда девушек избивают, увы, не редкость в последнее время. Кто-то провел аналогию с нашумевшей телепередачей: «Типичный Дом2», а кто-то даже предположил, а не флешмоб ли это? Другие отвечают на это, что проблема в алкоголе. Разве трезвые люди стали бы себя так вести?

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