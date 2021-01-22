Деятельность мелких сетевых компаний в Красноярском крае возьмут на контроль

Состав территориальных сетевых организаций (ТСО) и их тарифное регулирование, ресурсы и техническое состояние объектов ТСО, а также взаимодействие с этими организациями и качественное энергоснабжение потребителей – вопросы, которые обсуждались на штабе по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве региона под председательством министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгения Афанасьева.

Так в сентябре 2020 года жители поселка «Нанжуль-Солнечный» на несколько дней остались без электричества. Оперативно вопрос решить не удалось, и отчаявшиеся жители устроили забастовку и перекрыли автодорогу. Электроснабжение в поселке было восстановлено только спустя двое суток.

Представители «Красноярскэнерго» и «КрасЭКо» выступили со своей довольно жесткой позицией, которая в целом была принята участниками штаба:

- Если говорить о качественном энергоснабжении и возможности поддержания электросетевого хозяйства в надлежащем состоянии, то сетевые организации должны владеть определенным объемом активов: суммарная мощность трансформаторов должна быть не менее 250 МВА, протяженность линий электропередачи – не менее 1000 км, организации необходима собственная ремонтно-производственная база, возможность оперативного реагирования и call-центры для круглосуточной поддержки потребителей, – прокомментировал заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» Сергей Дмитрюков.

Участники штаба отметили необходимость ужесточить как количественные, так и качественные критерии отнесения владельцев электросетевого хозяйства к ТСО, а также важность получения паспорта готовности ТСО к работе в отопительный сезон как минимум на протяжении трех лет.