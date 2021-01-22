Положение о проведении конкурса фотографий «На лыжи!» в Красноярском крае

Принято решение о проведении на ресурсах медиагруппы «Комсомольская правда»: радио «Комсомольская правда» (г. Красноярск 107,1 FM) и сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): KP.RU) конкурса фотографий «На лыжи!».

Конкурс «На лыжи» проводится на основе настоящего Положения. Организатором Конкурса в Красноярском крае является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в лице Красноярского филиала.

Основные положения подготовлены Организатором, который в случае объективной необходимости, оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения Конкурса «На лыжи!» (далее Конкурс).

1. Цели и задачи Конкурса

Пропаганда здорового образа жизни, спортивного семейного досуга и развития лыжного спорта в Сибири, а именно лыжных гонок.

2. Участники Конкурса.

2.1. На Конкурс принимаются фото жителей Красноярского края, которые вовремя разместили фото в соответствующем разделе конкурса на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU.

2.2. Количество фотографий от участника по заявленной тематике конкурса неограниченно. Год, когда сделано фото, не имеет значения.

2.3. Принимая участие в конкурсе, участники конкурса или законные представители детей, изображенных на фотографиях, если их фотографии размещают педагоги школ и детских садов, – дают согласие на размещение данных фотографий на сайте kp.ru в рамках Конкурса.

2.4. При загрузке фотографий на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU Участник конкурса должен указать подлинную фамилию и имя, свой контактный телефон и электронную почту. Если фотографии размещает педагог школы или детского сада, он указывает свои контакты, или контакты родителей ребенка, изображенного на фото, или иного законного представителя.

2.5. В поле «Описание» необходимо указать имя и фамилию участника, город. Если участник посещает детский сад или школу, то его номер/номер школы и класса. Приветствуется краткое описание фото, историю его создания, что и кто на нем изображено, любимое место для катания на лыжах, почему любите именно этот вид спорта, досуга и т.д.

2.6. Участием в конкурсе участник автоматически подтверждает:

- свое согласие на размещение его фото на сайте Конкурса и дальнейшее использование фото в соответствии с настоящим Положением;

- свое согласие на то, что организатор Конкурса может в полном объеме использовать права, предоставленные в рамках настоящего Положения.

- свое согласие, что его имя, фамилия и отчество могут быть использованы публично (опубликованы на сайте, в социальных сетях, в информационных материалах, наружной рекламе и т.п.) без дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения.

- свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных участником в анкете на участие в конкурсе. Участник предоставляет право Организатору конкурса совершать с его персональными данными и персональными данными ребенка любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3. Этапы Конкурса.

Устанавливаются следующие сроки и этапы проведения Конкурса:

3.1. Первый этап:

С 22 января по 9 февраля 2021 года – регистрация заявок участников Конкурса

- Размещение информация о Конкурсе на сайте KP.RU (Красноярск) - KRSK.KP.RU,

- Публикация Положения о проведении Конкурса и образца Заявки на участие в Конкурсе для потенциальных Участников.

- Формирование соответствующего раздела на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU.

3.2. Второй этап:

С 10 февраля до 16 февраля 2021 года – информирование и голосование.

3.3. Третий этап:

17 февраля 2021 года - остановка голосования.

3.4. Четвертый этап:

С 18 по 19 февраля 2021 года - подведение итогов и определение победителей Конкурса «На лыжи!».

3.5 . Пятый этап:

24 и 25 февраля 2021 года - награждение победителей Конкурса «На лыжи!».

Вручение дипломов и сувениров Конкурса осуществляется организаторами и партнерами. Победители Конкурса «На лыжи!» объявляются в выигранной номинации и награждаются дипломами и символическими сувенирами.

3.6. Шестой этап:

До 1 марта 2021 года – итоговые публикации с комментариями победителей и партнеров Конкурса в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU.

4. Условия участия в Конкурсе.

4.1. На основании поданной Заявки организатор Конкурса размещает фото Участника в разделе «Голосование».

4.2. Организатор оставляет за собой право увеличения срока регистрации Участников Конкурса, изменить даты подведения итогов и награждения.

4.3. Организатор Конкурса обязуется контролировать и координировать проведение Конкурса, подвести итоги, вручить дипломы и сувениры Победителям, оценить представленные на Конкурс фотографии в соответствии с требованиями настоящего Положения, распространить информацию о Конкурсе и о его итогах.

4.4. Победители Конкурса «На лыжи!» определяются по трем номинациям:

4.4.1. В номинации «Выбор читателей» победителями становятся 5 фото Участников, набравшие наибольшее количество голосов аудитории Конкурса ««На лыжи!» на сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU.

В силу специфики электронного голосования, Организатор оставляет за собой право на корректировку результатов в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов Конкурса учитываться не будут.

4.4.2. В номинации «Выбор партнера» победителями становятся 5 фото Участников, по результатам голосования Партнера Конкурса «На лыжи!».

4.4.3. В номинации «Выбор Организатора» победителями становятся 5 фото Участников, по результатам голосования Партнера Конкурса «На лыжи!».

4.5. Победители Конкурса «На лыжи!» получают памятные дипломы и сувениры от Организатора и Партнера.

4.6. Педагоги школ, детских садов, спортивных секций, предоставившие на Конкурс не менее 5 фото своих воспитанников на лыжах, имеют право получить именной диплом «За помощь в проведении конкурса фотографий «На лыжи!» Участника/Победителя Конкурса.