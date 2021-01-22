Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 22 января 2021 года: за последние сутки 324 новых случая Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 22 января в Красноярске и крае зарегистрировано всего 53 244 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 324 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,6 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В сводку не сходит информация по закрытым городам края.

Статистика заболеваний в регионе

Количество выздоровевших всего 49033 человек, за минувшие сутки 333. Летальный исходов всего 2 089, за минувшие сутки 29. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 125 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 667, снято с медицинского наблюдения – 601. Проведено тестов на коронавирус всего 2197395, из них за последние сутки 8232.

В Железногорске зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровели 6 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 139 железногорцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 825 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 591 человек выздоровели, а 95 пациентов умерли.

В Зеленогорске всего случаев заболевания 3688, за минувшие сутки 13 новых. Выздоровели 3298, новых за минувшие сутки 8. Количество погибших не изменилось – 43. На изоляции находятся 94 человека.