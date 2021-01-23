Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 23 января 2021: более 49 тысяч человек выздоровели

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По данным оперативного штаба, за весь период пандемии у 53 570 (+326 за сутки) жителей региона подтвердили диагноз коронавирусная инфекция. Таким образом, темп прироста составил 0,6%. Выздоровели 49 328 (+295 за сутки). Не удалось спасти 2 115 (+26 за сутки).

- По итогам суток в Красноярском крае подтверждено 326 новых случаев коронавируса, на 2 больше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших, напротив, снизилось: на 38 выписанных пациентов меньше - 295 человек. - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - 26 человек скончались. Край все еще занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.

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