В Бородино при поддержке СУЭК открылся уникальный парк во дворе многоквартирного дома

Новый, современный, красивый, удобный – в Бородино появился парк для семейного отдыха на Ленина, 63. Проект выполнен обустроен в рамках национального приоритетного проекта «Жилье и городская среда» при активном участии Сибирской угольной энергетической компании (основной акционер – Андрей Мельниченко) и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Что здесь расположено?

Игровые и спортивные площадки, зона отдыха со скамейками необычной формы, беседками и перголами. Все малые архитектурные формы выполнены в актуальном сегодня эко-стиле. Значительное внимание при планировании сквера уделено озеленению: к уже имеющейся здесь рябиновой аллее летом добавятся цветники и вечно зеленые насаждения. Безопасность как горожан, так и малых форм в парке обеспечивает современная система освещения, «изюминкой» которой, а также одним из центральных объектов парка стало светящееся «дерево счастья».

Важный момент - парк расположен во дворе многоквартирного дома. Такое благоустройство стало «пилотным» для Бородино проектом по расширению функционала придомовых территорий до общегородских общественных пространств. В последние годы обустройство дворов становится важным трендом: как утверждают эксперты, именно такие участки могут стать многогранным и неисчерпаемым ресурсом для совершенствования облика российских городов, формирования комфортной среды обитания и популяризации экологичного образа жизни среди населения.

Двор-парк стал уже одиннадцатой городской территорией, преобразившейся за последние два года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и при поддержке СУЭК. В ближайшем будущем Бородино ждут новые, еще более масштабные преобразования. В 2020 году город стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится при поддержке Правительства РФ и Министерства строительства РФ. Полученный федеральный грант будет направлен на благоустройство всей центральной улицы Ленина. Среди других крупных проектов текущего года – реновация площади около ЗАГСа и модернизация системы освещения. Социальным партнером Бородино в реализации всех этих инициатив выступают СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».

ДОСЛОВНО

Глава Бородино Александр Веретенников:

- Главная цель любых преобразований в нашем городе – сделать его современным, уютным, привлекательным для жителей всех без исключения возрастов, в том числе для молодежи. И, я уверен, в будущем такое пока новое для нас явление, как «двор-парк» станет привычной формой благоустройства. И впоследствии из таких дворов, аллей, парков мы все вместе сложим большую, красивую картину шахтерской столицы Красноярского края.