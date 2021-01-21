Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 января 2021 года: за сутки скончались 29 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 января 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 21 января. По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано всего 53 244 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 324 случая. Темп прироста составили 0,6 %. Край по - прежнему занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск.

Распределение по городам и районам края

Под медицинским наблюдением на дому в крае находится всего 7 125 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 667, снято с медицинского наблюдения – 601. Проведено тестов на коронавирус всего 2 197 395, из них за последние сутки 8 232. Количество выздоровевших всего 49 033 человека, за сутки 333. Летальных исходов всего 2089, за сутки 29.

Железногорск: за сутки зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 5835. Выздоровели 6 пациентов, всего 5 597. Скончались 95 человек. На лечении находятся 143 человека.

Зеленогорск: общее количество заболевших в этом городе 3697, за сутки плюс 9. Выздоровевших 3305. Количество летальных исходов не меняется – 43. И на самоизоляции сейчас 123 человека.