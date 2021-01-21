Где записаться на вакцинацию от коронавируса в Красноярске и что для этого нужно?

Вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

В стране стартовала массовая вакцинация. Первые партии препарата разошлась по всей стране. Красноярск не стал исключением. Мы получили 18 042 вакцины. И в крае началась массовая прививочная кампания. Изначально прививали в 6 медицинских учреждениях, но сейчас их сеть растет. Только на следующей неделе придет новая поставка более 10 тысяч ампул. Специалисты говорят, что увеличить производство вакцины - не сложно, их могут делать и больше, но вот хранить и доставлять ее проблематично. Нужно выдерживать специальный температурный режим -20 градусов иначе препарат можно испортить. А значит, оборудовать холодильниками необходимо и мед учреждения, поэтому процесс пока тормозится. По последним данным от Министерства здравоохранения края, в нашем регионе привито более 8500 человек.

Отвечаем на самые актуальные вопросы на сегодняшний день.

Вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто может получить вакцину?

В первую очередь вакцинируют медиков, учителей, сотрудников МФЦ, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Вакцинация - дело добровольное и бесплатное. Силой ставить прививки

никому не будут. По словам специалистов, чтобы добиться массового иммунитета к Covid-19, за год нужно привить более 2 миллионов человек, это примерно 75% жителей нашего региона.

Куда идти?

В некоторых поликлиниках, видимо, где достаточно доз, примут не только тех, кто сейчас входит в приоритетные группы, но и всех желающих.

Мы решили провести эксперимент и попробовать записаться на вакцинацию в городскую поликлинику №7. В первую очередь позвонили в регистратуру, в которой есть прикрепление. Сразу скажем, дозвониться - это долго, но если иметь достаточно терпения, то можно. Там сказали, что запись в процедурный кабинет они делают по телефону на любой день. Во время телефонного разговора спросили возраст и, главное болели Covid-19 или нет.

Если заболевание было, тогда записаться на вакцинацию можно только через терапевта, если же нет, то на удобное время. Сейчас очередей на прививку нет. Врачи это объясняют тем, что пока жители Красноярска выжидают первых результатов вакцинации. Препарат новый, никому не известный, поэтому желающих пока не много. Но как только друзья и знакомы вакцинируютися и все пройдет хорошо, в поликлиники пойдет все больше людей.

Записаться на вакцинацию можно через сайт «Госуслуг», или на портале web-registratura.ru если есть личный кабинет. В Минздраве говорят, эти функции на порталах работают в тестовом режиме, но уже пробовать записаться можно. Главное, чтобы в личном кабинете были верно внесены все данные.

Кого не будут прививать?

Вакцинируемые не должны болеть ОРВИ за две недели. А с момента последней прививки, например от ГРИППА, должно пройти не менее 30 дней. Также сделать прививку не могут беременные и дети. Помимо этого пожилые люди старше 60-ти лет также не могут пройти вакцинацию.

Как проходит вакцинация?

Вакцина состоит из двух компонентов, поэтому прийти в поликлинику придется два раза. Сначала вводят первую дозу, а через 21 день вторую. Сама вакцинация занимает не менее часа - сначала пациента смотрят и только потом введут препарат. Иммунитет вырабатывается 42 дня с момента первой прививки. На это время лучше отказаться от алкоголя, бани и физических нагрузок.

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Получается, что привиться может сейчас каждый желающий. Если в вашей поликлинике такой функции нет, то можно это сделать в медучреждении другого района. Мнения о вакцине сейчас разные, также как желающих пока немного. Но как только будут первые отзывы о вакцине, за ней выстроится очередь.

Вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

*КОНКРЕТНО

В Красноярске прививку можно поставить в следующих поликлиниках:

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2, 4, 6, 7, 12, 14,

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2, 3, 5.

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1, 5.

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»