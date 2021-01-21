Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 января 2021 года: регион на 8 месте по стране

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 21 января 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 21 января в Красноярске и крае зарегистрировано всего 52 920 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 326 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,6 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В сводку не сходит информация по закрытым городам края.

Количество выздоровевших всего 48 700 человек, за минувшие сутки 345. Летальный исходов всего 2 060, за минувшие сутки 25.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 059 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 629, снято с медицинского наблюдения – 406. Проведено тестов на коронавирус всего 2 189 163, из них за последние сутки 7 363.

В Железногорске зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровели 6 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 139 железногорцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 825 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 591 человек выздоровели, а 95 пациентов умерли.

В Зеленогорске всего случаев заболевания 3688, за минувшие сутки 13 новых. Выздоровели 3298, новых за минувшие сутки 8. Количество погибших не изменилось – 43. На изоляции находятся 94 человека.