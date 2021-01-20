«20 добрых дел»: волонтеры СУЭК дали старт мероприятиям в честь юбилея компании

Помощь ветеранам и инвалидам, уборка и благоустройство знаковых мест, озеленение, реализация социальных, благотворительных, культурных проектов и многое другое – все это в рамках акции «20 добрых дел» делают волонтеры Сибирской угольной энергетической компании в честь ее 20-летия, которое отмечается в нынешнем, 2021 году.

Волонтеры – это и члены совета молодежи предприятий СУЭК, трудовые отряды и профильные классы Компании. А после ослабления коронавирусных ограничений к ним смогут присоединиться и «серебряные» волонтеры – инициативные пенсионеры-угольщики.

Заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям, куратор волонтерского движения СУЭК в Красноярском крае Марина Смирнова:

- Волонтеры СУЭК всегда в гуще событий, будь то Всемирная студенческая универсиада, Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе по поддержке сограждан в период пандемии, адресная помощь нуждающимся в их каждодневных нуждах, которую добровольцы-угольщики оказывают на протяжении многих лет, вкладывая в эту безвозмездную работу очень много тепла, добра, или же такой приятный повод, как юбилей Компании.

Почему «20 добрых дел»?

Не стоит воспринимать эту цифру буквально.

Она символическая с позиции юбилея компании, самих дел, конечно, будет намного больше.

Особый вклад волонтеров СУЭК отмечают не только земляки: за развитие добровольческого движения Компании и ее наиболее активным волонтерам вручались Благодарственные письма губернатора Красноярского края. А добровольческая деятельность СУЭК в период пандемии COVID-19 удостоена грамоты и медали Президента РФ и многочисленных наград авторитетных российских конкурсов в области корпоративной благотворительности и социального партнерства.

Старт юбилейной акции «20 добрых дел» волонтеры СУЭК планируют дать уже в феврале.