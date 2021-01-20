Полевая экипировка, спутниковый интернет и 40 тысяч чистыми: в Якутии уникальный заказник приглашает на работу отшельника

В Якутии уникальный заказник приглашает на работу отшельника. Фото заказника с официального "Инстаграма"

Есть на севере Якутии, на самой границе с Чукоткой, уникальный природный заказчик, в котором проводится эксперимент по воссозданию экосистемы «мамонтовых тундростепей», существовавших в период плейстоцена (он завершился 11,7 тысяч лет назад). Заказник так и называется – Прейстоценовый парк. Находится он в нижнем течении реки Колымы, в 30 километрах от него – поселок Черский, в 100 километрах – уже Северный ледовитый океан.

Несколько дней назад на официальной странице Плейстоценового парка в «Фейсбуке» появилась интересная вакансия: на работу приглашаются любители уединения и природы, противники суеты. Придется жить и работать на полевой базе с домиком, следить за тем, чтобы постоянно работал дизельный генератор, периодически заправлять его и менять масло. А еще нужно будет раз в день ходить к аппаратуре, которая установлена в полукилометре от домика, и отслеживать данные с нее.

От отшельника – именно так уже успели окрестить вакансию в соцсетях – требуются навыки полевой работы (нарубить дрова, наносить воды, затопить печь). А еще знание компьютера на уровне пользователя, опыт работы с техникой. А если знает английский или немецкий – вообще отлично. Взамен ему предлагают телевизор, чтобы не скучал долгими полярными вечерами, можно настроить даже спутниковый интернет. Официальное трудоустройство с соцпакетом, продуктовый набор, полевая экипировка, инвентарь. И сверху – 40 тысяч рублей каждый месяц «чистыми», то есть уже за вычетов налогов.

Скажете, кто туда поедет в заполярную глушь? Директор Плейстоценового парка Никита Зимов рассказал «Комсомольской правде», что за несколько дней ему позвонили более двух десятков человек. Сейчас она даже не знает, как будет отбирать кандидатов, если все они соответствуют заявленным требованиям. Скорее всего, будет учитывать еще и возраст: молодым трудно переживать одиночество. А вот тем, кто уже подошел к рубежу в сорок – пятьдесят лет, такие условия будут менее обременительны.