«В благодарность накрыл поляну»: в Красноярске брошенный ревнивец заказал любимую женщину своим знакомым

В Красноярске двое грабителей напали на женщину. Стоп-кадр видео

Цинизм в этой истории зашкаливает: житель Красноярска заказал бывшую сожительницу своим друзьям. К счастью, не убить – об убийстве речи не шло. Но попросил знакомых «проучить» за то, что она ушла от него. Причем обратите внимание: отвергнутому 61 год, вроде бы за плечами жизненный опыт, чувство собственного достоинства.

Поздно вечером 15 января на улице Норильской, это район Бугача, двое мужчин подкараулили проходящую 34-летнюю женщину. Повалили на землю, стали избивать руками и ногами. Затем вырвали сумку из рук и скрылись. Хромая, потерпевшая постаралась поскорее уйти подальше. Во дворе стоит камера уличного видеонаблюдения, все произошедшее попало на нее.

Поначалу все думали, что это обычное ограбление – нападавшие ведь выхватили сумку. Кстати, в нескольких метрах от них прохожий пересекал улицу и ни единым движением не попытался вмешаться. А ведь наверняка слышал, как женщина звала на помощь. Но вместо этого трусливо втянул уши в воротник поглубже и пошагал прочь. Пусть это останется на его совести.

Поначалу все думали, что это просто ограбление, ведь мужчины убежали вместе с сумочкой. Стоп-кадр видео

Так вот, спустя несколько дней нападавших вычислили и задержали. И тут они вывалили следователям признание: не своей прихоти ради, а исполняли заказ. За это он рассчитался с ними «жидкой валютой» - алкоголем. А сам он человек не бедный, предприниматель, занимается поставками мяса.

- Он нас отблагодарил, поляну накрыл, - признался один из грабителей. Рассказал, что заказчик передал им фотографию бывшей, сообщил, во сколько она будет возвращаться с работы, какой дорогой ходит. Когда она приблизилась, узнать было не трудно, ведь женщина была без маски.

Любовь этот мужчина трактует по-своему. Стоп-кадр видео

- Переживал, переживаю, люблю до сих пор, - оправдывается заказчик. И сетует: причиной расставания стала ревность. Якобы приехал к ней, чтобы увезти на работу, а она вышла из дома с молодым парнем. Стали выяснять отношения, но женщина с ним рассталась. Целый год, по его словам, пытался вернуть ее, не раз приходил мириться, но безрезультатно. Видимо, не знает старую русскую пословицу, что насильно мил не будешь.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, уголовное дело завели по статье «Разбой». Задержаны организатор и оба исполнителя. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Уголовный кодекс обещаем им за это до 10 лет лишения свободы.