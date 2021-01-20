Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают красноярцев о возможных неблагоприятных явлениях погоды. По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 января в центральных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью -30, -35°. Похоже, это и есть те самые крещенские морозы, которые по традиции должны установиться после православного праздника.Однако не все так грустно, уверяют синоптики. И уже в четверг и пятницу в краевом центре столбик термометра ночью покажет только -18 градусов, а днем и вовсе поднимется до -11. Пятница 22 января вообще будет самым теплым днем недели. Затем температура вновь станет постепенно понижаться. И ко вторнику 26 января опустится до отметки в -32 градуса.Зато на этой неделе нас несколько раз порадует снег. Или огорчит – кому как актуальнее. Высока вероятность осадков с четверга 21 по воскресенье 24 января. Всю неделю будет пасмурно.На юге края в целом такая же тенденция к изменению температур, как и в краевом центре, но только на порядок градусов выше. В Ермаковском районе, например, тепло до аномалий: в пятницу будет всего -4 градуса днем, к понедельнику похолодает до -30.Зато в Норильске стоят морозы. Всю неделю там днем до -39, ночью до -45, пасмурно, временами снежно и небольшой ветер до 1-2 метров в секунду.