Информация по коронавирусу в Красноярске и крае на утро 20 января выглядит следующим образом: зарегистрировано всего 52 594 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 322 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 0,6 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального Роспотребнадзора. Наибольший суточный прирост в Красноярске – 74, в Ачинске – 26, Манском районе – 21, Минусинске и Ермаковском районе – по 18.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6836 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 618. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 450. Проведено тестов на коронавирус всего 2 181 800, из них за последние сутки 1 507. Выздоровевший всего 48 355 человек, в том числе за последнее сутки 330. Летальных исходов всего 2 035, за сутки 25 человек.Данные по закрытым городам: в Железногорске зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от этой болезни 11 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 136 железногорцев. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрировано 5816 случаев заражения коронавирусом. Из них 5585 человек выздоровело, а 95 пациентов умерли.В Зеленогорске всего заболевших 3 675, за сутки 6 новых случаев. Выздоровели 3 290, за сутки 17. Количество летальных случаев не изменилось – 43. На самоизоляцию помещены 93 человек.Напомним, что накануне губернатор края подписал документ, который вводит послабление в связанные с коронавирусом ограничения.