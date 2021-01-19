- Голову ему не пробей.- Это все ерунда, ты главное ремень отбей...- Ужин, ужин иди разогрей. Помнишь анекдот про ужин...Смех за кадром. Пожарный развел руки в сторону, пошевелить ими не может, не говоря уже о том, чтобы снять с себя обледеневшую робу. Вся одежда, снизу доверху, плюс каска и обувь, покрылись слоем льда. Ремень не снять, молнию не расстегнуть. Рядом – еще двое спасателей в таком же состоянии. Видимо, только что вернулись с очередного экстренного выезда. Так что теперь коллеги помогают им поскорее освободиться от обмундирования. В ход идет даже ледоруб.Это видео сняли в одной из пожарных частей Якутии, чтобы показать, как работается спасателям при температуре в -50. Мороз – морозом, а выполнять свой долг нужно. Когда поступает сигнал, на сборы всего несколько минут – и помчались. Пока заливают водой пламя, не обращают внимание ни на что. А попавшая на робу вода моментально схватывается и превращается в ледяную корку. Потом вот приходится звать на помощь товарищей.Таких морозов, как этой зимой, в Якутии уже лет десять не было, говорят специалисты. Видимо, такой вот «прощальный привет» от 2020 года, полного экстремальных сюрпризов. Морозы пришли еще в декабре, месяц столбик термометра не может подняться выше -40 градусов. И до конца января, по прогнозам синоптиков не ослабнут. У якутов есть предание о Быке-морозе, который выходит каждую осень из Северного ледовитого океана и начинает к новому году выращивать рога. Так вот, видимо, в этот раз рога у него наросли на редкость богатые. Добавим, что несмотря на низкие температуры, жизнь в Якутии не прекращается. Разве что занятия в школах отменили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКому мороз -60, кому жара +21, а где-то трехметровые сугробы: какие сюрпризы приготовил россиянам январьНу что, расслабились, подумали, что проводили 2020-й год – все наладилось, снова светит солнце, всем хорошо и скоро весна? А вот и не угадали, видимо, у природы на нас свои планы и кубышка с сюрпризами еще ой как полна (подробнее).