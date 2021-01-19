А самым популярным развлечением стал, конечно, кинопросмотр с близкими. Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры жителей Красноярска и Красноярского края на данной киноплатформе во время праздничных каникул и рассказали, как красноярцы встретили 2021 год.Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних каникул в регионе возглавила комедийная российская лента «Непосредственно Каха» (16+) о том, как сочинский парень принимает участие в гонках, чтобы завоевать сердце девушки. Второе и третье места разделяют рождественский хит, полюбившийся миллионам зрителям, «Один дома» (0+) и драма «Ледяной капкан» (16+) о супругах, попавших в снежную бурю и оказавшихся во власти стихии.Лидером среди многосерийных кинолент в праздничные дни в Красноярском крае стал сериал-экранизация романа Стивена Кинга «Противостояние» (16+) о последствиях пандемии, унесших жизни 99% человечества. В топ-3 также вошли стала российская адаптация скандинавского сериала «Мост» (16+) с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым и фэнтезийный сериал «Волшебники» (16+) о повседневной жизни студентов школы волшебства.Анализируя предпочтения всех регионов страны, наибольший интерес у россиян в новогодние каникулы вызвали российская комедия 2020 года «Непосредственно Каха» (16+), первая и вторая часть фильмов про приключения Кевина Маккалистера «Один дома» (0+) и сериал «Стальная звезда» (16+) о том, как попытки главного героя восстановить справедливость в городе превратили его жизнь в ад. Для поднятия праздничного настроения на каникулах россияне также смотрели концерты с участием любимых артистов. Так, самыми популярными из них стали первый в истории концерт-квест «Big Music Quest» и ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон».