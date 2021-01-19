В Норильске наградили начинающих звезд – юных победителей конкурсного отбора на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Ими стали учащийся Норильской детской музыкальной школы Станислав Коломиец (гитара), студентка Норильского колледжа искусств Лидия Боброва (виолончель), ученики Норильской детской художественной школы Ирина Козлова и Елизавета Швецова. Они получили не только свидетельства о присуждении стипендии Фонда, у ребят появился шанс пройти обучение в Международной летней творческой школе «Новые имена», которая в этом году пройдет в Суздале. Юные норильчане посетят уроки ведущих педагогов из престижных учебных заведений страны.У конкурса есть своя история. Когда-то в начале 90-х годов организатор фонда «Новые имена» Иветта Воронова обратила внимание на юного Дениса Мацуева. Сегодня, благодаря ее поддержке, он является Народным артистом страны, прославленным пианистом. С 2008 года он возглавляет этот фонд, который за 30 лет открыл более 17 тысяч молодых талантов.Чуть больше года назад Денис Мацуев вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром приехал с концертов в Норильск в рамках проекта «Норильские музыкальные сезоны». Он обратил внимание, что Северный город остается в стороне от всероссийского события. И предложил устроить конкурс на муниципальном уровне, чтобы поискать среди юных художников и музыкантов самых одаренных. Идею поддержали Агентство развития Норильска, городская администрации, компания «Норникель». Был использован грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.В конкурсе приняли участие 32 ребенка: 15 музыкантов и 17 художников. Несмотря на пандемию, на непогоду и расстояние в декабре в Норильск прилетели эксперты, которые прослушали ребят и провели мастер-классы. (Среди них были преподаватель «Гнесинки», член Союза художниковРоссии, доцент Московской консерватории имени Чайковского и другие).- Норильск показал невероятные результаты – по количеству стипендиатов наш город лидирует в России. Обычно столько талантов отбирают в целом регионе, из нескольких городов. Мы поздравляем победителей, и продолжим искать все новые и новые имена в нашем городе, - сказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.Остается добавить, что 15 февраля стартует первый Всероссийский конкурс для стипендиатов Фонда «Новые имена». Финалисты получат дополнительную единоразовую стипендию в размере 10 тысяч рублей, победители – по 20 тысяч. А в сентябре-октябре этого года они выступят в крупнейших столичных концертных залах на итоговом фестивале «Новые имена».