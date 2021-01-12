С 1 января 2021 года Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности был отменен. Все плательщики ЕНВД должны были до 31 декабря 2020-го выбрать альтернативный режим налогообложения: УСН, ПСН, НПД или ЕСХН, если являются сельхозпроизводителями.Налогоплательщики, перешедшие с ЕНВД на общий режим налогообложения, еще могут успеть применить освобождение от уплаты НДС, если их выручка от реализации товаров (работ, услуг) за октябрь-декабрь 2020 года не превысила 2 миллиона рублей.Для этого организации и индивидуальные предприниматели не позднее 20 января должны представить в налоговый орган по месту учета уведомление. При этом компаниям вместе с уведомлением нужно представить регистры бухгалтерского учета, подтверждающие выручку от реализации товаров (работ, услуг) за октябрь-декабрь 2020 года.Так как применявшие ЕНВД предприниматели были не вправе вести бухгалтерский учет, то к ним применяется следующий подход:- если ИП в установленных законодательством случаях применял при расчетах ККТ-онлайн либо вся выручка поступала на счет в банке, то представление каких-либо документов помимо уведомления не требуется;- в других случаях ИП может ориентироваться на размер вмененного дохода по осуществляемому виду деятельности. Либо он может представить какие-либо иные документы, подтверждающие фактический размер выручки в октябре-декабре 2020 года.Указанная позиция согласована с Минфином России.Больше материалов по повышению финансовой грамотности читайте в специальном разделе Мои финансы на сайте Министерства финансов Красноярского края minfin.krskstate.ru.