До 30 апреля 2021 года налогоплательщики должны предоставить декларацию о доходах, полученных в 2020 году.Декларацию о доходах можно подать в налоговую инспекцию по месту своего учета или в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.Также для вашего удобства на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru декларацию можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или же использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.Вам необходимо отчитаться о доходах, если в 2020 году вы, к примеру, продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.Также должны сдать декларацию индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.Внимание! За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.КСТАТИПредельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.Больше материалов по повышению финансовой грамотности читайте в специальном разделе Мои финансы на сайте Министерства финансов Красноярского края minfin.krskstate.ru