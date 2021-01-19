В настоящее время налоговыми инспекциями Красноярского края реализуется проект по обеспечению соблюдения налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере услуг общественного питания законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.Цель отраслевого проекта - побуждение повсеместного применения, в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники; увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.Обращаем внимание, что с 01.07.2020 все предприятия общественного питания будут обязаны иметь зарегистрированную в налоговых органах контрольно-кассовую технику и применять её в обязательном порядке, за исключением случаев обеспечения питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий.Проект «ККТ в общепите» включает в себя комплекс различных мероприятий, в том числе связанных с выявлением налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, и проведением соответствующих контрольных мероприятий (проверок).Проверки будут проводиться только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общепита, несоблюдающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.В результате риск-ориентированного подхода при отборе налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий, налогоплательщики сферы общепита, продолжающие не применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, будут включены в план проведения проверок.Также, пользователи услуг общепита с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России», предназначенного для проверки чеков онлайн-касс, могут в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если им не выдали чек или в чеке указана не та сумма. Такие нарушители тоже могут попасть в план проверок.За нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.Вместе с тем, организации и индивидуальные предприниматели могут избежать административной ответственности, если добровольно направят чек коррекции в налоговые органы.Налоговые органы не будут штрафовать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если пользователи онлайн-касс сформировали чек коррекции до того, как налоговым органам стало известно о нарушении. Такой чек станет одновременно и подтверждением исполнения обязанности по исправлению, и уведомлением о нарушении со стороны пользователя кассы.